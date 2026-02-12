México

Gobierno de México reitera apertura para ser sede de diálogo entre EEUU y Cuba

La presidenta indicó que hoy llegará la ayuda humanitaria que envió su gobierno y recalcó que continuará enviando apoyo

Guardar
Sheinbaum reiteró la disponibilidad de
Sheinbaum reiteró la disponibilidad de México para apoyar diálogo entre EEUU y Cuba. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró la disponibilidad de su gobierno para que México sea sede de un diálogo pacífico entre Estados Unidos y Cuba, ante la situación que hay entre ambos países.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria dijo que su gobierno ya presentó la propuesta al Departamento de Estado estadounidense, encabezado por Marco Rubio, así como a la embajada de dicho país en México, “en el marco de la soberanía de Cuba”.

Recalcó que México “pone todo de su parte” para generar las condiciones de un diálogo pacífico, en el cual se pueda acordar que la isla reciba petróleo y sus derivados, sin que ningún país sea sancionado.

“Ya lo hemos hecho, depende de los dos países. Nosotros, tanto al Departamento de Estado de Estados Unidos, como a través de la embajada en México, hemos planteado que México pone todo de su parte para poder genera un diálogo que permita, en el marco de la soberanía de Cuba, generar las condiciones para un diálogo pacífico y que además Cuba, sin que ningún país tenga la sanción, pueda recibir petróleo y sus derivados para su funcionamiento cotidiano ”, puntualizó en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo indicó que hoy se prevé la llegada de la ayuda humanitaria a Cuba y adelantó que en cuanto regresen los barcos a México, se enviará más apoyo.

“Como lo he dicho nosotros estamos enviando distinto apoyo, hoy llegan los barcos, en cuanto regresen vamos a enviar más apoyo de distinto tipo y estamos insistiendo en que México puede funcionar como el Estado, la nación, que abra las puertas para que se desarrolle este diálogo, evidentemente depende de que las partes se pongan de acuerdo”, concluyó.

Ayer, Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado de la República, aprobó que el gobierno federal envíe ayuda humanitaria a Cuba, pero pidió que junto con el envío de víveres, la presidenta adopte una postura crítica frente al régimen cubano.

En conferencia de prensa, Anaya consideró que el respaldo a la isla debe ser integral, por lo que también se debe alzar la voz en defensa de los derechos humanos y exigir la liberación de presos políticos en Cuba y denunciar la represión que sufren los ciudadanos cubanos.

También exigió que la ayuda enviada por el gobierno de Sheinbaum se transparente y que los víveres sean entregados a través de organismos como la Cruz Roja, con el fin de garantizar que no sean utilizados con fines políticos por el gobierno cubano.

El lunes pasado, la presidenta Sheinbaum informó que México seguirá mandando ayuda humanitaria a Cuba ante la crisis energética y el desabastecimiento que enfrenta la isla, tras el envío de dos buques el fin de semana, con más de 814 toneladas de víveres, incluyendo alimentos básicos y productos de higiene personal, para cubrir necesidades urgentes de la población cubana.

Sheinbaum atribuyó la crisis en Cuba a las sanciones impuestas por Estados Unidos, que han dificultado el acceso a recursos esenciales e indicó que México busca alternativas diplomáticas para enviar combustible a la isla y reiteró la importancia de restablecer el diálogo entre Estados Unidos y Cuba.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumEstados UnidosCubaLa Mañaneramexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Presidente de Cruz Azul anuncia la recuperación de la Planta de Hidalgo: “Estuvo secuestrada durante más de 5 años

Víctor Velázquez mostró su compromiso de no fallar a la comunidad y reiteró la importancia de la unidad para el futuro de la empresa

Presidente de Cruz Azul anuncia

Nicolás Larcamón confía en el plantel de Cruz Azul para pelear en Liga MX y Concachampions

El técnico celeste destacó el trabajo de la directiva y las incorporaciones realizadas durante el mercado de fichajes

Nicolás Larcamón confía en el

La combinación perfecta de frutos secos para prevenir la pérdida de masa muscular a partir de los 30

Cambios sencillos en la alimentación pueden contribuir a “frenar” la sarcopenia

La combinación perfecta de frutos

Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de febrero: Línea 3 del MB presenta retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Qué es el bromance y qué opciones de regalos no románticos hay para este Día del Amor y la Amistad

Estos vínculos aportan beneficios al bienestar psicológico, ya que permiten a los hombres compartir emociones y experiencias de vida

Qué es el bromance y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Minera evita hablar sobre posible

Minera evita hablar sobre posible extorsión a sus trabajadores y cancela operaciones presenciales en Concordia, Sinaloa

Gobierno de Veracruz confirma hallazgo de una fosa con al menos cinco cuerpos en el municipio de Jáltipan

México lidera ranking de ciudades más violentas en 2025 con 17 urbes en la lista

De vehículos “monstruo” a drones: así ha evolucionado la tecnología usada por los cárteles mexicanos

Bajo la mira, presunto extorsionador de delegados y comerciantes en Toluca

ENTRETENIMIENTO

Hilary Duff en México: fecha,

Hilary Duff en México: fecha, preventa, sede y lo que debes saber sobre su concierto

Yolanda Andrade confiesa que regresar a trabajar le ha causado estragos en su salud: “Es muy cansado”

Mural de My Chemical Romance en CDMX: dónde está y cómo visitarlo gratis

Roxana Castellanos se conmueve al hablar sobre la inesperada cancelación “Enrollados”

Hospitalizan a Shiky y él revela la insólita complicación que padeció tras su cirugía de muela: “De nuevo en urgencias”

DEPORTES

Presidente de Cruz Azul anuncia

Presidente de Cruz Azul anuncia la recuperación de la Planta de cemento en Hidalgo: “Estuvo secuestrada durante más de 5 años

Nicolás Larcamón confía en el plantel de Cruz Azul para pelear en Liga MX y Concachampions

Sin retrasos y a tiempo: Ciro Gómez Leyva muestra nuevas imágenes del Estadio Azteca rumbo al Mundial de 2026

Christian Martinoli reaparece: aclara qué le pasó y hace una demoledora crítica a Bad Bunny

Sarah Schleper admite en exclusiva que no quedó satisfecha en su competencia pese a logro histórico en Milano-Cortina 2026