Gobierno de México reitera apertura para ser sede de diálogo entre EEUU y Cuba

Sheinbaum reiteró la disponibilidad de México para apoyar diálogo entre EEUU y Cuba. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró la disponibilidad de su gobierno para que México sea sede de un diálogo pacífico entre Estados Unidos y Cuba, ante la situación que hay entre ambos países.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria dijo que su gobierno ya presentó la propuesta al Departamento de Estado estadounidense, encabezado por Marco Rubio, así como a la embajada de dicho país en México, “en el marco de la soberanía de Cuba”.

Recalcó que México “pone todo de su parte” para generar las condiciones de un diálogo pacífico, en el cual se pueda acordar que la isla reciba petróleo y sus derivados, sin que ningún país sea sancionado.

“Ya lo hemos hecho, depende de los dos países. Nosotros, tanto al Departamento de Estado de Estados Unidos, como a través de la embajada en México, hemos planteado que México pone todo de su parte para poder genera un diálogo que permita, en el marco de la soberanía de Cuba, generar las condiciones para un diálogo pacífico y que además Cuba, sin que ningún país tenga la sanción, pueda recibir petróleo y sus derivados para su funcionamiento cotidiano ”, puntualizó en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo indicó que hoy se prevé la llegada de la ayuda humanitaria a Cuba y adelantó que en cuanto regresen los barcos a México, se enviará más apoyo.

“Como lo he dicho nosotros estamos enviando distinto apoyo, hoy llegan los barcos, en cuanto regresen vamos a enviar más apoyo de distinto tipo y estamos insistiendo en que México puede funcionar como el Estado, la nación, que abra las puertas para que se desarrolle este diálogo, evidentemente depende de que las partes se pongan de acuerdo”, concluyó.

Ayer, Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado de la República, aprobó que el gobierno federal envíe ayuda humanitaria a Cuba, pero pidió que junto con el envío de víveres, la presidenta adopte una postura crítica frente al régimen cubano.

En conferencia de prensa, Anaya consideró que el respaldo a la isla debe ser integral, por lo que también se debe alzar la voz en defensa de los derechos humanos y exigir la liberación de presos políticos en Cuba y denunciar la represión que sufren los ciudadanos cubanos.

También exigió que la ayuda enviada por el gobierno de Sheinbaum se transparente y que los víveres sean entregados a través de organismos como la Cruz Roja, con el fin de garantizar que no sean utilizados con fines políticos por el gobierno cubano.

El lunes pasado, la presidenta Sheinbaum informó que México seguirá mandando ayuda humanitaria a Cuba ante la crisis energética y el desabastecimiento que enfrenta la isla, tras el envío de dos buques el fin de semana, con más de 814 toneladas de víveres, incluyendo alimentos básicos y productos de higiene personal, para cubrir necesidades urgentes de la población cubana.

Sheinbaum atribuyó la crisis en Cuba a las sanciones impuestas por Estados Unidos, que han dificultado el acceso a recursos esenciales e indicó que México busca alternativas diplomáticas para enviar combustible a la isla y reiteró la importancia de restablecer el diálogo entre Estados Unidos y Cuba.