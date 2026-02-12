México

Sheinbaum desaprueba que senadora y esposa del gobernador de SLP compita por el cargo, niega reunión con Manuel Velasco en Palacio Nacional

Recordó que Morena deberá decidir si aprueba o no la posible candidatura del partido aliado

Guardar
Destapan a la senadora del
Destapan a la senadora del PVEM, Ruth González para ser la posible candidata al gobierno de San Luis Potosí (especial)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su desacuerdo con la posibilidad de que la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth González Silva, compita por la gubernatura de San Luis Potosí (SLP), actualmente encabezada por su esposo, Ricardo Gallardo Cardona.

La mandataria federal subrayó que no es correcto que un familiar directo suceda en el cargo de elección popular de manera inmediata.

Durante declaraciones públicas en La Mañanera del Pueblo Sheinbaum fue enfática al señalar que su postura es clara y consistente en contra del nepotismo electoral en periodos consecutivos.

“Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo en que sucedan familiares en el periodo inmediato, que se esperen seis años para poder competir, pero no está bien que haya una sucesión de un familiar de manera directa”, afirmó.

La presidenta explicó que esta posición no sólo es personal, sino que también fue respaldada por Morena y plasmada en la Constitución, estableciendo límites claros a partir del año 2030 para evitar que familiares directos ocupen de inmediato un cargo de elección popular tras la gestión de otro pariente.

Reforma constitucional y estatutos de Morena

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habla durante su conferencia de prensa matutina diaria, en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, México, 4 de febrero de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Sheinbaum detalló que la reforma constitucional establece que, a partir de 2030, ningún familiar podrá suceder de manera inmediata a otro en un cargo de elección popular. Esta disposición aplicará para todos los niveles: presidencia de la República, gubernaturas, senadurías, diputaciones y cualquier otro puesto obtenido mediante voto ciudadano.

“No puede entrar ninguna persona que sea familiar en el periodo inmediato; eso es a partir del 2030”, puntualizó.

Asimismo, recordó que en el caso específico de Morena, el partido ya incorporó en sus estatutos una medida similar que entrará en vigor antes, en 2027. Esto significa que, internamente, el partido guinda buscará impedir este tipo de candidaturas incluso antes de que la prohibición constitucional sea obligatoria.

La presidenta añadió que, si un partido aliado —como el PVEM— postula a un familiar de un gobernante en funciones, Morena tendrá que valorar si acompaña o no dicha candidatura. “En el caso de que un partido aliado tenga un familiar ahí, tendrá que decidir Morena si va o no”, señaló.

Contexto en San Luis Potosí

Ruth González, esposa del gobernador
Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, podría beneficiarse de la Ley Esposa que limita la competencia electoral masculina en San Luis Potosí. Crédito: Ruth González

Las declaraciones surgen después del destape de la senadora del PVEM por parte del coordinador de dicho partido, Manuel Velasco, que le levantó la mano, lo que representaría una eventual candidatura de Ruth González al gobierno de San Luis Potosí, entidad actualmente gobernada por Ricardo Gallardo Cardona, también emanado del PVEM.

La posibilidad ha generado debate sobre la continuidad política en la entidad y los límites éticos y legales de la sucesión entre familiares.

Aunque hasta el momento no existe una postulación formal, el tema ha cobrado relevancia nacional por el posicionamiento público de la presidenta y por la discusión en torno al combate al nepotismo y la concentración de poder político en núcleos familiares.

Niega reunión con Manuel Velasco

La presidenta Claudia Sheinbaum negó
La presidenta Claudia Sheinbaum negó reunión con el dirigente del Partido Verde y senador Manuel Velasco

En otro tema, Sheinbaum negó haberse reunido con el dirigente del Partido Verde y senador Manuel Velasco, luego de que trascendiera su presencia en Palacio Nacional.

“No, no sé a quién vio, pero conmigo no se reunió, no tenía conocimiento de que había estado aquí”, aclaró.

También precisó que no sostendrá reuniones personales con dirigentes del PVEM en relación con la Reforma Electoral.

Indicó que el diálogo institucional se lleva a cabo a través de la Secretaría de Gobernación. “Personalmente no, están trabajando con la secretaria de Gobernación”, sostuvo.

Debate sobre nepotismo y ética pública

Con la reforma constitucional ya aprobada para entrar en vigor en 2030 y con los estatutos de Morena adelantando su aplicación a 2027, el tema promete seguir generando discusión en los próximos procesos electorales, especialmente en estados donde existan vínculos familiares entre actores políticos en funciones y posibles aspirantes.

El mensaje de Sheinbaum es claro: aunque la ley general aplicará plenamente en unos años, su postura política es inmediata y apunta a cerrar la puerta a las sucesiones familiares directas en el corto plazo.

Temas Relacionados

NepotismoSan Luis PotosiClaudia SheinbaumPVEMPolítica MexicanaElecciones 2027La Mañanera del Pueblomexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 12 de febrero: choque en Circuito Interior al Poniente a la altura de Eje Central

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

México vs Trinidad y Tobago Sub-17: dónde y cuándo ver el Premundial de Concacaf

El Tricolor Sub-17 llega con tres victorias consecutivas, mientras que Trinidad y Tobago es sublíder del sector

México vs Trinidad y Tobago

Sheinbaum celebra aprobación de reforma de las 40 horas en el Senado: “Fue un acuerdo entre empleados y empleadores”

El secretario del Trabajo y Previsión Social de México, Marath Baruch fue el encargado de lograr el acuerdo de la reforma laboral

Sheinbaum celebra aprobación de reforma

El té contra el estrés y la ansiedad: su aroma dulce se utiliza en aromaterapia para mejorar el estado de ánimo

Su aporte de compuestos antioxidantes y su capacidad de influir en el estado de ánimo la convierten en una bebida ideal

El té contra el estrés

Sheinbaum defiende a Epigmenio Ibarra tras dichos de Alito Moreno, minimiza visita del dirigente del PRI a EEUU

El cuestionamiento se da en el marco de la reunión de Alejandro Moreno Cárdenas con congresistas republicanos en Washington D. C. esta semana

Sheinbaum defiende a Epigmenio Ibarra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobierno de Veracruz confirma hallazgo

Gobierno de Veracruz confirma hallazgo de una fosa con al menos cinco cuerpos en el municipio de Jáltipan

México lidera ranking de ciudades más violentas en 2025 con 17 urbes en la lista

De vehículos “monstruo” a drones: así ha evolucionado la tecnología usada por los cárteles mexicanos

Bajo la mira, presunto extorsionador de delegados y comerciantes en Toluca

Exagente de la DEA señala que es inevitable que los cárteles mexicanos usen drones

ENTRETENIMIENTO

Roxana Castellanos se conmueve al

Roxana Castellanos se conmueve al hablar sobre la inesperada cancelación “Enrollados”

Hospitalizan a Shiky y él revela la insólita complicación que padeció tras su cirugía de muela: “De nuevo en urgencias”

Mariana Rodríguez celebra 5 millones de seguidores en Instagram: “Empecé jugando”

Consuelo Duval llama ‘gusano’ a Eugenio Derbez y ‘apoya’ a Victoria Ruffo: “Es un mal padre”

Samadhi Zendejas anunció su salida del evento Supernova Génesis 2026: “No se lograron alinear todos los detalles”

DEPORTES

México vs Trinidad y Tobago

México vs Trinidad y Tobago Sub-17: dónde y cuándo ver el Premundial de Concacaf

Brian Rodríguez asegura que América no tiene miedo de enfrentar el Clásico Nacional: “Partido duro… para Chivas”

¿Llega o no llega? Jardine aclara el panorama de Zendejas rumbo al Clásico Nacional ante Chivas

Chicharito Hernández regresa a las redes con inquietante video: “¿Quién soy cuando nadie me está viendo?”

Con qué canción competirá Donovan Carrillo en la final de los Juegos Olímpicos de Invierno