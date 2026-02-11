México

Victoria Ruffo pide que dejen en paz a Maribel Guardia tras cuestionamientos sobre disputa con Imelda Tuñón

La ‘queen de las telenovelas’ sorprendió al mostrar su respaldo a la costarricense, invitando a los involucrados a priorizar el bienestar del hijo de Julián Figueroa

Victoria Ruffo muestra su apoyo
Victoria Ruffo muestra su apoyo a Maribel Guardia ante el conflicto familiar con Imelda Tuñón y pide respeto hacia la privacidad. (RS)

El apoyo de Victoria Ruffo a Maribel Guardia ha aportado una nueva dimensión al conflicto público entre la actriz costarricense y a Imelda Tuñón, exnuera de Guardia.

En medio de la controversia sobre la memoria de Julián Figueroa y la custodia de su nieto, la intervención de la ‘queen de melodramas’ resalta la petición de respeto hacia la intimidad de la familia.

Victoria Ruffo se une al
Victoria Ruffo se une al apoyo de Maribel Guardia y pide respeto en la batalla familiar. (Foto: Instagram/@maribelguardia)

Victoria Ruffo: respaldo incondicional en medio de la controversia

Durante la celebración de los 21 meses en cartelera de la obra Las Leonas, Victoria Ruffo expresó abiertamente su solidaridad con Maribel Guardia.

“La amo, la quiero mucho y la respeto. Y la verdad que, ¡qué aguante tiene!, de veras, ya déjenla en paz. Pobrecita”, expresó.

Posteriormente, al ser consultada sobre el destinatario de su mensaje, la actriz prefirió no personalizar el llamado, solicitando a todos los involucrados que permitan tranquilidad a su colega y a su hijo, así como priorizar el bienestar del menor.

“Es que es lo primero que deben de pensar todos en ese niñito. ¿No? Para que no lo perjudique”, remarcó.

La polémica entre Maribel Guardia
La polémica entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón se intensifica por la custodia del nieto de Guardia y el recuerdo de Julián Figueroa. Portada: Jesús Avilés, Infobae México.

Maribel Guardia: llamado al respeto y claridad sobre la custodia

Cabe recordar que la disputa se intensificó tras la entrevista en la que Imelda Tuñón compartió declaraciones sobre rumores que afectarían la imagen de Maribel Guardia, al igual que la exposición mediática de videos y audios familiares de ambas partes.

Bajo dicho contexto, Maribel Guardia difundió un comunicado en el que solicitó: “Pido que se respete la memoria de mi hijo que no está para defenderse y que le permitamos descansar en paz. A nosotros ya nos han calumniado hasta el cansancio”.

De igual forma, recalcó que tanto ella como su exnuera merecen respeto, negando cualquier intención de separar a su nieto de su madre: “Nunca quise separarlo de su madre, fue una necesidad temporal que no cumplió con el acompañamiento de recuperación necesario que yo buscaba”, puntualizó.

Maribel Guardia aclara que su
Maribel Guardia aclara que su decisión de separar temporalmente a su nieto fue por necesidades de recuperación y no para alejarlo de su madre. (Instagram: @maribelguardia)

Listando los puntos clave de la postura de Maribel Guardia:

  • Solicita respeto para la memoria de Julián Figueroa.
  • Rechaza las calumnias dirigidas a su familia.
  • Afirma que tanto ella como Imelda Tuñón merecen respeto.
  • Niega haber intentado alejar a su nieto de su madre, explicando que se trató de una medida temporal.

La reacción de Victoria Ruffo, sumada al comunicado de Maribel Guardia, refuerza el pedido de mesura ante una situación en la que la esfera privada de las familias continúa expuesta al debate público. Mientras tanto, las distintas verisones y postura de diversas personalidades del espectáculo siguen en el centro de atención.

