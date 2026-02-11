Cámara de Diputados aprueba la acuñación de 3 monedas conmemorativas del Mundial 2026

La Cámara de Diputados de México aprobó la emisión de tres monedas conmemorativas por la Copa Mundial FIFA 2026. Crédito: Cuartoscuro

La Cámara de Diputados aprobó, por mayoría, el dictamen que establece la emisión de tres monedas conmemorativas con motivo de la Copa Mundial FIFA 2026, un evento de alcance internacional en el que el país será una de las sedes.

Dichas piezas autorizadas serán una moneda de oro puro con valor nominal de 25 pesos, una moneda de plata pura con valor nominal de 10 pesos y una moneda bimetálica dodecagonal de 20 pesos, según detalló el Boletín de la Cámara de Diputados.

El Banco de México dispondrá de hasta 90 días después de la publicación del decreto para definir los diseños de las monedas. La Casa de Moneda de México podrá realizar ajustes técnicos si surge algún impedimento legal o de fabricación.

Una vez validados los diseños, las numismas podrán comenzar a acuñarse 30 días después, de acuerdo con el dictamen que fue discutido y aprobado por la Cámara de Diputados.

Aunque no se menciona en ninguna fuente oficial, las monedas de oro y plata normalmente están pensadas principalmente como bienes de colección. Por su parte, la pieza bimetálica dodecagonal de 20 pesos está destinada a la circulación general en el país.

Diputados se posicionan a favor de la propuesta de las monedas conmemorativas

Legisladores destacaron el valor cultural de las monedas, indicando que promueven la memoria colectiva y la identidad nacional en torno a la Copa Mundial de Fútbol. (Facebook Cámara de Diputados)

Durante la sesión, diputadas y diputados resaltaron el valor simbólico y cultural de la emisión. Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, afirmó que estas monedas “permiten guardar en la memoria colectiva esos momentos que unen a México más allá del origen o la afición”. Subrayó que la numisma de 20 pesos busca que el mundial “llegue a casas, comercios y recuerdos familiares”.

Por parte del Partido Acción Nacional, Eva María Vásquez Hernández destacó la importancia de la identidad nacional y la proyección internacional de la Copa Mundial. Sin embargo, recordó que “un Mundial no se organiza con monedas, sino con responsabilidad, con planeación, con seguridad, con responsabilidad, con infraestructura, servicios públicos dignos y un Estado que funcione”.

El diputado Christian Mishel Castro Bello, del PRI, subrayó que estas emisiones permiten recordar “nuestro protagonismo en el evento internacional y refrendamos nuestra posición ante el mundo”.

Mientras tanto, Miguel Ángel Sánchez Rivera, de Movimiento Ciudadano, señaló que las monedas “cuentan historias, circulan por todo el país, pasan de mano en mano y se convierten en símbolos de momentos que marcan una generación y una historia.”

Cambios en las aleaciones de las monedas en México

El rediseño de las monedas de 10 pesos mantendrá el Escudo Nacional y el Calendario Azteca en sus caras principales. (Foto: Twitter@yosoyestadocero)

A partir de 2026, las monedas mexicanas de 10 pesos presentarán cambios en su composición para mejorar la seguridad y la durabilidad, según lo anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El rediseño se enmarca en una iniciativa de modernización del sistema monetario, cuyo objetivo es fabricar monedas más seguras, resistentes y eficientes sin modificar su valor de uso en las transacciones ni su diseño icónico: permanecerán el Escudo Nacional en el anverso y el motivo del Calendario Azteca en el reverso.

De acuerdo con la SHCP, la parte central de las nuevas monedas podrá elaborarse con diversas aleaciones, entre ellas plata sterling, alpaca plateada o acero recubierto de níquel; en tanto, el anillo externo será de bronce-aluminio o acero recubierto de bronce.