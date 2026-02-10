México

Maravíllate con la foto del día que muestra un pedacito de México

El INAH selecciona a diario una imagen que refleja la abundancia de una de las 32 entidades del país

Guardar
La herencia ancestral de México
La herencia ancestral de México puede observarse en sus ruinas, arquitectura, tradiciones y más. (INAH)

La fotografía da la posibilidad de conocer más el mundo que nos rodea, ya sea registrando estructuras arquitectónicas, animales, paisajes o personas que se convierten en protagonistas, nos acercan a un instante impregnado de sentido artístico.

En medio de la insipidez, la imagen de un rincón de México puede servir de esparcimiento, para aliviar la vista y conocer un detalle nuevo que podría servir para lucirse en reuniones.

Esta fotografía nos invita a reflexionar sobre la grandeza de la creatividad humana y la belleza de lo que se encuentra en el país. Sin más antesala, a continuación está la imagen del día, proporcionada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).El descanso de los muertos: Mitla

El INAH muestra un
El INAH muestra un aspecto importante del país a través de una imagen. (Patricia Munguía, INAH.)"

Enclavada al norte del Valle de Tlacolula, la zona arqueológica de Mitla se caracteriza por las ricas decoraciones de mosaicos de roca caliza que forman grecas en las fachadas de salones y muros interiores en tres de sus conjuntos; sello distintivo del linaje zapoteca que habitó ahí tras la caída de Monte Albán.

Mientras que los nahuas lo rebautizaron como Mictlán, que significa «lugar de los muertos», su nombre en zapoteco es Lyobáa, interpretado como «lugar de descanso», «lugar donde abundan cadáveres», «tumba» o «sepultura», según los investigadores.

Este sitio cobró gran importancia en el siglo IX, alcanzó su apogeo hacia el año 1200 y conservó su privilegio en el valle de Tlacolula hasta la Conquista. De su antiguo esplendor, queda evidencia en cinco conjuntos de arquitectura monumental: el Grupo del Norte, el Grupo de las Columnas, el Grupo del Arroyo, el Grupo del Adobe o del Calvario y el Grupo del Sur.

Los dos últimos proceden de una época anterior y se asemejan en estilo a Monte Albán, por sus plazas delimitadas por palacios erigidos sobre plataformas; en tanto que los otros tres se conforman por tres patios cuadrangulares intercomunicados por pasillos.

En varios lugares se advierten aún restos de pintura, sobre todo roja, elemento que ha derivado en observaciones de importantes investigadores, como Leopoldo Batres o Alfonso Caso, apuntando a que es una zona donde abundó la pintura mural, de la que se conservan significativos vestigios.

México en una imagen

El país está lleno de diversos paisajes y cultura que le enriquecen. Desde los pueblos prehispánicos, hasta la actualidad, tiene un acervo variado en todo el territorio, el cual es el décimo cuarto más extenso del mundo. Aunque en México el idioma principal es el español, hay 67 lenguas indígenas con las que convive diariamente.

Desiertos, playas y selvas, son algunos de los diversos ecosistemas de México, que junto a las ciudades, posibilitan que cada fotografía del día sea diferente a la anterior, sin dejar de lado su factor didáctico.

De acuerdo con el Gobierno federal, existen 189 sitios arqueológicos. Entre los más característicos se encuentran Teotihuacán, Tajín, Palenque, Tulum y Chichen Itzá, ésta última considerada como una de las 7 maravillas del mundo desde el 2007 y patrimonio de la humanidad, declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1988.

Entre otros lugares inscritos como patrimonio de la humanidad, hay seis naturales, así como la antigua ciudad maya Calakmul, localizada en el estado de Campeche. A lo largo de los 31 estados hay 120 mil monumentos históricos, mil 321 museos, mil 976 centros culturales y 111 pueblos mágicos.

En las imágenes escogidas por el INAH se observan desde piezas prehispánicas, paisajes, murales, ruinas, naturaleza, hasta rincones de las diferentes ciudades que traspasan de norte a sur.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesFoto del día en MéxicoFoto del día en México

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 10 de febrero: cerrada la circulación de París desde Madrid hasta Av. Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Avance del capítulo 5 de ‘El caballero de los Siete Reinos’ anticipa sangriento giro al estilo de ‘Juego de Tronos’

El Juicio de Siete se aleja de la introspección para adentrarse en la brutalidad que caracteriza las novelas ‘Fuego y Sangre’ y ‘Juego de Tronos’

Avance del capítulo 5 de

Esta es la semilla que te permitirá dormir mejor: el aliado nocturno que pocos conocen

Comer esta semilla puede favorecer la producción de melatonina y mejorar la calidad del sueño

Esta es la semilla que

Burrito alto en proteína, una opción sencilla para comenzar el día con energía

La combinación de ingredientes naturales y su aporte nutricional lo convierten son ideales para iniciar una jornada llena de vitalidad

Burrito alto en proteína, una

Confirmado: Thiago Espinosa se suma al América como refuerzo de última hora para el Clausura 2026

Con 21 años, Espinosa aporta recorrido por la banda y participación en fases ofensivas

Confirmado: Thiago Espinosa se suma
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Tiene un carácter muy cabrón”:

“Tiene un carácter muy cabrón”: la llamada que retrata a Diego “N”, exalcalde de Tequila, Jalisco

Autoridades investigan a Los Chapitos por crimen de mineros en Concordia: los confundieron con Mayos

“Fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico”, explicó Harfuch sobre mineros desaparecidos en Sinaloa

Localizan segunda fosa clandestina en El Verde, Concordia

Quién era Sergio Rodolfo Cázares Zambada, sobrino de “El Mayo” que fue asesinado en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Avance del capítulo 5 de

Avance del capítulo 5 de ‘El caballero de los Siete Reinos’ anticipa sangriento giro al estilo de ‘Juego de Tronos’

Nacha Michelson, Robbie Mora y La Divaza despertarán pasiones y fuertes peleas en La Venganza de los Ex VIP 2026

Alejandra Guzmán asegura que siempre sentirá cariño por Apolo tras la retirada del apellido: “También me salpicaron”

Eugenio Derbez defiende a Aitana tras críticas por cantar tema de Las Guerreras K-Pop: “No lanzaron un disco”

“Creo que ya no voy a ser Shrek”: Alfonso Obregón pone en duda su regreso y fans se preocupan

DEPORTES

“Los sueños se hacen realidad”,

“Los sueños se hacen realidad”, Donovan Carrillo se levanta tras caída e impacta con el final de su rutina

Confirmado: Thiago Espinosa se suma al América como refuerzo de última hora para el Clausura 2026

Donovan Carrillo habla tras su debut en Milano-Cortina 2026 y sueña con la final: “Hay que poner a México en el mapa”

Efraín Juárez enfría versiones sobre su salida de Pumas en plena presión por la Concacaf Champions Cup 2026

Histórico de Pumas duda de Efraín Juárez y le exige mejores resultados: “Realmente no nos gusta”