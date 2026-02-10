Maravíllate con la foto del día que muestra un pedacito de México

La herencia ancestral de México puede observarse en sus ruinas, arquitectura, tradiciones y más. (INAH)

La fotografía da la posibilidad de conocer más el mundo que nos rodea, ya sea registrando estructuras arquitectónicas, animales, paisajes o personas que se convierten en protagonistas, nos acercan a un instante impregnado de sentido artístico.

En medio de la insipidez, la imagen de un rincón de México puede servir de esparcimiento, para aliviar la vista y conocer un detalle nuevo que podría servir para lucirse en reuniones.

Esta fotografía nos invita a reflexionar sobre la grandeza de la creatividad humana y la belleza de lo que se encuentra en el país. Sin más antesala, a continuación está la imagen del día, proporcionada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).El descanso de los muertos: Mitla

El INAH muestra un aspecto importante del país a través de una imagen. (Patricia Munguía, INAH.)"

Enclavada al norte del Valle de Tlacolula, la zona arqueológica de Mitla se caracteriza por las ricas decoraciones de mosaicos de roca caliza que forman grecas en las fachadas de salones y muros interiores en tres de sus conjuntos; sello distintivo del linaje zapoteca que habitó ahí tras la caída de Monte Albán.

Mientras que los nahuas lo rebautizaron como Mictlán, que significa «lugar de los muertos», su nombre en zapoteco es Lyobáa, interpretado como «lugar de descanso», «lugar donde abundan cadáveres», «tumba» o «sepultura», según los investigadores.

Este sitio cobró gran importancia en el siglo IX, alcanzó su apogeo hacia el año 1200 y conservó su privilegio en el valle de Tlacolula hasta la Conquista. De su antiguo esplendor, queda evidencia en cinco conjuntos de arquitectura monumental: el Grupo del Norte, el Grupo de las Columnas, el Grupo del Arroyo, el Grupo del Adobe o del Calvario y el Grupo del Sur.

Los dos últimos proceden de una época anterior y se asemejan en estilo a Monte Albán, por sus plazas delimitadas por palacios erigidos sobre plataformas; en tanto que los otros tres se conforman por tres patios cuadrangulares intercomunicados por pasillos.

En varios lugares se advierten aún restos de pintura, sobre todo roja, elemento que ha derivado en observaciones de importantes investigadores, como Leopoldo Batres o Alfonso Caso, apuntando a que es una zona donde abundó la pintura mural, de la que se conservan significativos vestigios.

México en una imagen

El país está lleno de diversos paisajes y cultura que le enriquecen. Desde los pueblos prehispánicos, hasta la actualidad, tiene un acervo variado en todo el territorio, el cual es el décimo cuarto más extenso del mundo. Aunque en México el idioma principal es el español, hay 67 lenguas indígenas con las que convive diariamente.

Desiertos, playas y selvas, son algunos de los diversos ecosistemas de México, que junto a las ciudades, posibilitan que cada fotografía del día sea diferente a la anterior, sin dejar de lado su factor didáctico.

De acuerdo con el Gobierno federal, existen 189 sitios arqueológicos. Entre los más característicos se encuentran Teotihuacán, Tajín, Palenque, Tulum y Chichen Itzá, ésta última considerada como una de las 7 maravillas del mundo desde el 2007 y patrimonio de la humanidad, declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1988.

Entre otros lugares inscritos como patrimonio de la humanidad, hay seis naturales, así como la antigua ciudad maya Calakmul, localizada en el estado de Campeche. A lo largo de los 31 estados hay 120 mil monumentos históricos, mil 321 museos, mil 976 centros culturales y 111 pueblos mágicos.

En las imágenes escogidas por el INAH se observan desde piezas prehispánicas, paisajes, murales, ruinas, naturaleza, hasta rincones de las diferentes ciudades que traspasan de norte a sur.