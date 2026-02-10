México

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Mérida

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Gobierno de Yucatán)

Los pronósticos del tiempo, basados en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son prácticas que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco acertados.

Fue hasta la llegada de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más acertadas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Mérida para este martes 10 de febrero:

La probabilidad de precipitaciones para este martes en Mérida es de 1% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 22% en el transcurso del día y del 1% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 30 grados y un mínimo de 17 grados en esta región. Los rayos UV se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 6.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 33 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Mérida (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Mérida

Mérida y en general la península de Yucatán, se caracteriza por tener un temporal cálido subhúmedo con lluvias durante el verano. La temperatura promedio en dicha región es de 26.6 grados.

Esta zona yucateca también tiene una época larga de lluvias, que va del mes de mayo hasta enero, aunque también puede haber precipitaciones en los meses secos, no obstante, éstas no duran más allá de una hora y no son un impedimento para hacer actividades en las playas.

La temporada con más calor es de abril a agosto, cuando el termómetro sube hasta los 40 grados, mientras que de septiembre a enero son comunes los vientos que nublan y refrescan la ciudad.

Mérida posee un clima cálido
Mérida posee un clima cálido sub-húmedo. (Secretaría de Turismo)

¿Qué debe incluir un seguro para proteger mi vivienda en caso de huracanes y tormentas?

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MéridaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Reportan que el hombre hallado muerto en una camioneta en Culiacán, Sinaloa, sería sobrino del Mayo Zambada

Informes de medios locales indican que familiares acudieron a identificar el cuerpo

Reportan que el hombre hallado

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Tijuana

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Predicción del clima: estas son

¿Cómo estará el clima en Puebla de Zaragoza?

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

¿Cómo estará el clima en

Temperaturas en Mazatlán: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Temperaturas en Mazatlán: prepárate antes

Pronóstico del clima en Bahía de Banderas para antes de salir de casa este 10 de febrero

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Pronóstico del clima en Bahía
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan que el hombre hallado

Reportan que el hombre hallado muerto en una camioneta en Culiacán, Sinaloa, sería sobrino del Mayo Zambada

Cayeron el “Cachetes” y Edson de la Anti Unión de Tepito junto con diez kilos de marihuana y uno de cristal en la CDMX

Estos son los estados a los que serán trasladados los 5 mineros localizados sin vida en Concordia, Sinaloa

Dron lanza explosivo en instalaciones de Seguridad Escuinapa deja un militar y un trabajador del ayuntamiento heridos

Capturaron a “El Chino” de la Unión de Tepito, extorsionador dedicado al cobro de cuotas en la zona centro de la CDMX

ENTRETENIMIENTO

Esposo de Gloria Trevi la

Esposo de Gloria Trevi la defiende de Eduardo Verástegui tras ataque a la cantante por apoyar a Bad Bunny: “Incongruente”

El romántico detalle de Lucero a Mijares en el día de su cumpleaños 68

En medio de sus polémicas, Alicia Villarreal llega al Auditorio Nacional: fecha y preventa para ‘Bendita Locura’

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 9 de febrero

Polémica por ‘Deep Cuts’: ¿qué mexicanos firmaron una carta para exigir más representatividad en Hollywood?

DEPORTES

Qué necesita Pumas para evitar

Qué necesita Pumas para evitar la eliminación en la Concachampions ante San Diego FC

Christian Martinoli reaparece y acaba con rumores de su salud: “Empiezan a decir humo”

Obed Vargas jugará la Champions League con el Atlético de Madrid de Simeone

Guido Pizarro habla sobre el futuro de Nico Ibáñez en Tigres ¿Se acerca a Cruz Azul?

La arquera Alejandra Valencia cuestiona a los maestros mexicanos por falta de apoyo a atletas: “No pueden entender”