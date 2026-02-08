México

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 8 de febrero

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Guardar
Toma tus previsiones para que
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya implementado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

Avance del Metrobús en este momento

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Rojo Gómez

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Eventos temporales

Estación afectada: Chapultepec - Alameda Tacubaya

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios y rutas del Metrobús

Unidad eléctrica del Metrobús. (Twitter
Unidad eléctrica del Metrobús. (Twitter @Capuano)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

Más Noticias

Quién es Michael Wielansky, el jugador elegido como el MVP de la Serie del Caribe

Por primera vez en la historia, los Charros de Jalisco se proclamaron como campeones de la Serie del Caribe

Quién es Michael Wielansky, el

Jugo detox para limpiar tu organismo antes de botanear durante el Super Bowl

Antes de ir por los antojitos, toma esta bebida para empezar bien el día

Jugo detox para limpiar tu

¿El azúcar causa hígado graso? Esto dicen los especialistas sobre su consumo excesivo

Especialistas advierten que esta enfermedad suele avanzar de forma silenciosa y está relacionada con los hábitos alimenticios modernos

¿El azúcar causa hígado graso?

Cómo preparar té de hojas de higo para regular el azúcar en sangre y evitar el aumento de peso

Esta bebida, utilizada durante siglos en la medicina tradicional, destaca por su perfil nutricional

Cómo preparar té de hojas

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 8 de febrero

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El pronóstico del tiempo para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuerpos localizados en fosa clandestina

Cuerpos localizados en fosa clandestina de Sinaloa ya habrían sido identificados, asegura colectivo de búsqueda

Asesinaron a hermano de exalcaldesa de Mixtla de Altamirano en Veracruz

Captura a “La Patrona”, esposa de “El Monkey”, del Cártel de Caborca en Yucatán: operaban en Chetumal

Con el uso de drones: localizan y detienen a cinco personas por la venta de vehículos con reporte de robo en Edomex

Capturan a seis hombres con armas y falsos uniformes de la Fiscalía del Edomex en Huehuetoca

ENTRETENIMIENTO

Salma Hayek regresa a sus

Salma Hayek regresa a sus raíces y visita emblemático café en Veracruz

Adrián Pola cuenta todo sobre “Te amo, eres perfectx pero cambia!”

Kanye West pone tienda Pop Up en CDMX: fechas, lugar y precios oficiales

Angelique Boyer sería la protagonista del remake de “Muchacha italiana viene a casarse” producida por Rosy Ocampo

Fans mexicanos de Bad Bunny teorizan posible setlist para su Halftime show del Super Bowl LX

DEPORTES

AZ Alkmaar vs Ajax: a

AZ Alkmaar vs Ajax: a qué hora y dónde ver a Mateo Chávez en la Jornada 22 de la Eredivisie

Quién es Michael Wielansky, el jugador elegido como el MVP de la Serie del Caribe

Julian Love, el jugador de los Seattle Seahawks que tiene raíces mexicanas y busca hacer historia en el Super Bowl 60

Charros hace historia y se corona campeón por primera vez en la Serie del Caribe 2026

¿Por qué Japón no se quedará en Monterrey durante el Mundial 2026?