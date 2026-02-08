México

El ISSSTE mejora quirófanos y amplía servicios en la Clínica Hospital Celaya

Los dos quirófanos de la Clínica Hospital “Celaya” ofrecen servicios en especialidades como urología, oftalmología, otorrinolaringología, ginecología, pediatría, traumatología y ortopedia

El ISSSTE concluyó la rehabilitación
El ISSSTE concluyó la rehabilitación integral de dos quirófanos en la Clínica Hospital “Celaya”, Guanajuato, con mejoras clave en infraestructura y equipamiento médico. | Crédito: Especial

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó sobre la continuidad de la transformación institucional a través del mejoramiento de dos quirófanos en la Clínica Hospital “Celaya”, ubicada en Guanajuato.

Las obras realizadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026 incluyeron la rehabilitación total del piso, restauración del acceso principal y puertas, la colocación de una nueva tarja quirúrgica, así como la instalación de un sistema de aire acondicionado.

Batres subrayó que estas intervenciones permiten contar con espacios seguros y dignos para la realización de cirugías ambulatorias y de especialidades, beneficiando a más de 141 mil derechohabientes.

En ambos quirófanos de la clínica se efectúan procedimientos urológicos, oftalmológicos, otorrinolaringológicos, pediátricos, ginecológicos, obstétricos, de traumatología y ortopedia.

La renovación abarcó también la rehabilitación del pasillo de entrada y la creación de una nueva área de transfer, destinada a la colocación de botas, con el propósito de garantizar un traslado seguro y aséptico del paciente desde la camilla hasta la mesa de operaciones.

Batres destacó que estos beneficios alcanzan no solo a la población de Celaya, sino también a usuarios provenientes de Acámbaro, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Comonfort, Cortázar, Santa Cruz, San Miguel de Allende, Salvatierra, Villagrán, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarimoro y la localidad de Roque.

Inclusión en el programa La Clínica es Nuestra y entrega de credenciales

El titular del ISSSTE mencionó que en 2025 se fortaleció el primer nivel de atención mediante el programa La Clínica es Nuestra, implementado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En 2026, la Clínica Hospital “Celaya” será incorporada a esta estrategia con un presupuesto asignado de un millón 100 mil pesos, destinado a obras de construcción y equipamiento, con la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones.

Durante su visita a la unidad médica de segundo nivel, Martí Batres entregó 185 credenciales con vigencia permanente a personas jubiladas y pensionadas. Estas credenciales contienen un código QR con los datos del usuario y un código de barras para acceder a los descuentos que ofrece SUPERISSSTE.

Ampliación de la infraestructura hospitalaria y cumplimiento normativo

El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, anunció la donación de un terreno de cuatro hectáreas por parte del ayuntamiento, con el objetivo de contribuir a la ampliación de la infraestructura hospitalaria del ISSSTE en el municipio, con la finalidad de ofrecer atención digna y de calidad a la derechohabiencia regional.

Las renovaciones en quirófanos incluyen
Las renovaciones en quirófanos incluyen restauración de pisos, puertas, acceso principal y la instalación de sistemas modernos de aire acondicionado en beneficio de más de 141 mil derechohabientes. | Crédito: Especial

La directora de la Clínica Hospital “Celaya”, Angélica Maldonado Meza, agradeció el apoyo para la remodelación de los quirófanos, señalando que esta acción permite otorgar atención quirúrgica conforme a los estándares de seguridad del paciente y cumplir con la normatividad de la COFEPRIS.

Temas Relacionados

ISSSTEMartí BatresGuanajuatoPolítica Mexicanamexico-noticias

