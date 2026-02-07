México

Pronóstico del clima en Bahía de Banderas este sábado: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Bahía de Banderas este sábado:

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este sábado, se estima que en Bahía de Banderas habrá un 4% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 28 centígrados y una mínima de 20°. La nubosidad será del 92% y por la noche habrá una probabilidad del 1% de lluvias.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Bahía de Banderas

Bahía de Banderas es uno de los 20 municipios que conforman el estado de Nayarit y que se caracteriza por tener un clima cálido subhúmedo con temperaturas promedio anuales que oscilan entre los 31.1 y los 27.8 grados.

El verano en esta región nayarita, particularmente entre los meses de junio a septiembre presenta fuertes lluvias; la precipitación media anual es de 1,159.2 mm, no obstante, el 90% de los días del año son soleados.

México reporta incremento en pérdidas de viviendas tras fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Bahía de BanderasClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Así puedes ir gratis al listening party para Kenia Os en el Palacio de los Deportes

La cantante informó que la adquisición de su nuevo material discográfico otorga la posibilidad de asistir al evento exclusivo donde estrenará su álbum

Así puedes ir gratis al

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Así son las instalaciones de Chivas donde se quedaría la Selección de Corea del Sur para el Mundial 2026

El conjunto surcoreano habría decidido utilizar las instalaciones de Chivas como campamento para el arranque de la Copa del Mundo 2026

Así son las instalaciones de

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del 6 de febrero

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la lotería mexicana y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del sorteo Melate, Revancha

Aseguran seis avionetas en presunta pista clandestina de Veracruz

Las autoridades realizaron un cateo en el domicilio derivado de denuncias ciudadanas por el aterrizaje de aeronaves

Aseguran seis avionetas en presunta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran seis avionetas en presunta

Aseguran seis avionetas en presunta pista clandestina de Veracruz

Dejan restos humanos calcinados afuera de la Fiscalía de Guanajuato: un hombre fue detenido

Atacan a balazos negocio del diputado Abraham Ramos en Guanajuato: su cuñado resultó herido

Uno de los cuerpos hallados en fosa clandestina de Concordia sería de minero desaparecido en Sinaloa, informa FGR

Juez dicta prisión preventiva al alcalde de Tequila, detenido por vínculos con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Así puedes ir gratis al

Así puedes ir gratis al listening party para Kenia Os en el Palacio de los Deportes

Guillermo del Toro escribió junto a Francis Ford Coppola el guion de una nueva versión oscura de este clásico de la literatura

Livia Brito: cómo inició el conflicto legal con el paparazzi Ernesto Zepeda que la persigue desde 2020

Publican mapa oficial para Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Maribel Guardia apoya a Imelda Tuñón en medio de polémica y asegura: “No es mi intención quedarme con mi nieto”

DEPORTES

Así son las instalaciones de

Así son las instalaciones de Chivas donde se quedaría la Selección de Corea del Sur para el Mundial 2026

Michael Amir Murillo, figura de Panamá, deja el Olympique de Marsella y llega a Besiktas

DT del América Femenil arremete contra sus jugadoras tras empate con Juárez

Cuándo y cómo ver el debut de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Así es la rutina de entrenamiento de Donovan Carrillo para los Juegos Olímpicos de Invierno