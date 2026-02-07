México

Pemex otorga contrato mixto a empresa de Carlos Slim y reduce importaciones de combustibles

La petrolera mexicana adjudicó el campo Macavil a una firma controlada por Slim, impulsando la mayor refinación nacional en una década y disminuyendo la compra de gasolina y diésel al nivel más bajo en 16 años


Pemex impulsa la soberanía energética
Pemex impulsa la soberanía energética de México con la adjudicación de un contrato mixto para el campo Macavil a una empresa de Carlos Slim. REUTERS/Luis Cortes/File Photo

Petróleos Mexicanos (Pemex) avanza en una estrategia para potenciar la soberanía energética del país y reducir la dependencia de los combustibles importados desde Estados Unidos, tras adjudicar un contrato mixto para el campo terrestre Macavil a una empresa controlada por Carlos Slim, según informó la agencia Reuters. A partir de estas decisiones, México ha alcanzado en refinación de combustibles su nivel más alto en 10 años, lo que ha llevado a una disminución de importaciones de gasolina y diésel a su nivel más bajo en 16 años, de acuerdo con datos de la propia empresa.

La reducción de compras externas obedece, en parte, al mayor dinamismo de las refinerías nacionales, incluidas las ocho plantas en operación ya mencionadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en días recientes. Entre ellas, destaca la refinería Dos Bocas, que ha logrado incrementar su producción tras varios años de dificultades desde su inauguración. El fortalecimiento de la industria de refinación mexicana preocupa a las refinerías estadounidenses, cuya principal cliente –México– ha comenzado a reducir la demanda, lo que incide en la acumulación de reservas de gasolina en Estados Unidos.

La designación de un “contrato mixto” para Macavil, en el sur del país, implica que Pemex mantendrá al menos el 40% de participación en el proyecto, de acuerdo con Reuters. Este mecanismo ya había sido utilizado en diciembre, cuando la petrolera asignó cinco contratos similares. En cuanto a la magnitud de Macavil, se estima que podría producir 27,5 millones de barriles de petróleo y 393 mil millones de pies cúbicos (11,1 mil millones de metros cúbicos) de gas hacia el año 2045. Las reservas probadas alcanzan 7 millones de barriles de condensados y 73 mil millones de pies cúbicos (2 mil millones de metros cúbicos) de gas, a lo que se añaden reservas posibles.

“El objetivo central, todos ustedes lo conocen, es el fortalecimiento de la soberanía energética, beneficio del pueblo de México”, afirmó Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, durante una conferencia de prensa.

Las importaciones mexicanas de gasolina
Las importaciones mexicanas de gasolina y diésel descendieron a su nivel más bajo en 16 años, según datos oficiales de Pemex. REUTERS/Raquel Cunha/Archivo

Este contrato, firmado la semana pasada de acuerdo con Reuters, marca la “última incursión” de Carlos Slim en el sector energético, ampliando su presencia en un conglomerado de intereses que ya incluye telecomunicaciones, infraestructura y bienes de consumo. Aunque la agencia no precisó ni el nombre de la empresa de Slim ni los montos involucrados, resaltó la relevancia de este acuerdo en el contexto de la recuperación de Pemex como empresa pública. Para la presidenta Sheinbaum, “procesar petróleo en México es fundamental”.

En su reporte semanal, la petrolera mexicana indicó que su deuda se redujo en 2025 al nivel más bajo en 11 años y que ha mejorado su calificación crediticia e incrementado la inversión productiva, en línea con una estrategia de fortalecimiento institucional y financiero.



Carlos SlimPemexMacavilcombustiblesgasolinamexico-noticias

