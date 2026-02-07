México

Maribel Guardia apoya a Imelda Tuñón en medio de polémica y asegura: “No es mi intención quedarme con mi nieto”

La actriz costarricense utilizó sus redes para pedir calma ante los recientes rumores y discusiones familiares

Maribel Guardia e Imelda Tuñón
Maribel Guardia e Imelda Tuñón vuelven al centro de la polémica tras la difusión de un video con Julián Figueroa. (RS)

Maribel Guardia e Imelda Tuñón regresaron al ojo del huracán luego de que el periodista Javier Ceriani difundiera un video de Julián Figuero y la joven cantante discutiendo.

Desde entonces, los cuestionamientos de la prensa y las declaraciones divididas entre la presentadora costarricense y su exnuera se han vuelto el foco de atención.

Además, el comunicador Gustavo Adolfo Infante también compartió un audio de Tuñón en el que acusa a José Manuel Figueroa de maltrato, lo que ha intensificado la conversación digital.

Acusaciones y declaraciones entre Maribel
Acusaciones y declaraciones entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón generan intensa cobertura en prensa y redes sociales. Créditos: IG, Imelda Tuñón - José Julián -Maribel Guardia

Maribel Guardia rompe el silencio y pide respeto para todos los involucrados

Ante la tensión mediática, Maribel Guardia compartió un comunicado en sus redes oficiales en el que compartió su postura ante los materiales difundidos y pidió respeto por todos los involucrados.

“Lo que se ha venido diciendo y repitiendo a través de un periodista en particular, que violenta todo el tiempo a una madre que perdió un hijo, (...) tanto así, como a la madre de mi nieto que es una mujer evidentemente vulnerable, a quien ha empujado constantemente a exhibirse sin ningún freno", señaló.

Pese a que en el texto la actriz deja entrever la influencia de un comunicador sin mencionar su nombre, prefirió enfocarse en pedir respeto por la memoria de su hijo Julián Figueroa, quien falleció en 2023.

“Pido que se respete la memoria de mi hijo que no está para defenderse y que le permitamos descansar en paz. A nosotros ya nos han calumniado hasta el cansancio”, enfatizó.

Maribel Guardia pide respeto a
Maribel Guardia pide respeto a la memoria de su hijo Julián Figueroa y exige detener los ataques mediáticos. (Instagram: @maribelguardia)

Asimismo, Guardia señaló que no se debe involucrar a terceras personas como José Manuel Figueroa, y cerró su mensaje asegurando que tanto ella como Imelda Garza Tuñón merecen respeto.

Maribel Guardia desmiente una vez más que se quiera quedar con su nieto

A lo largo del texto, la colaboradora de “Lagunilla mi barrio” también asegura que desde el inicio del proceso legal contra su exnuera, su propósito nunca ha sido quedarse con la custodia de José Julián.

“Nunca quise separarlo de su madre, fue una necesidad temporal que no cumplió con el acompañamiento de recuperación necesario que yo buscaba. Cuando alguien no está bien, lo más humano no es juzgarlo, sino procurar la recuperación necesaria para que pueda sanar”, expresó.

De igual forma, señaló que sigue abierta a velar por el bienestar del menor y lograr un acuerdo con la madre de su nieto.

Guardia afirma que su intención
Guardia afirma que su intención siempre fue priorizar la recuperación y el bienestar del menor, no separarlo de su madre. (Infobae - Jesús Aviles)

¿Por qué revivió la controversia entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

El detonante principal fue una entrevista en la que Imelda Tuñón contó que, antes de iniciar su relación con Julián Figueroa, su abuelo le mencionó rumores de que Maribel Guardia supuestamente era “rifada” entre hombres de alto poder.

Las fuertes declaraciones, hechas ante Gustavo Adolfo Infante, se viralizaron y generaron reacciones divididas en el público y la prensa, además de aumentar la tensión entre ambas familias.

