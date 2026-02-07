México

Así es como Profepa logró clausurar aserraderos clandestinos y predios relacionados con la tala ilegal en 28 entidades

Las acciones de la Procuraduría llevaron a tomar acciones administrativas y penales

Profepa clausuró predios relacionados a
Profepa clausuró predios relacionados a la tala ilegal en al menos 28 estados. (Foto: Profepa)

Durante el último fin de semana de enero, la Profepa y diversas autoridades mexicanas lograron una serie de clausuras y aseguramientos en el marco de un operativo simultáneo en 28 entidades. La acción conjunta, impulsada por la preocupación por la tala ilegal y el cambio ilícito de uso de suelo, dejó resultados concretos en predios, aserraderos y centros de almacenamiento vinculados a delitos forestales.

Coordinación nacional para frenar la tala ilegal

El primer multi operativo forestal simultáneo de 2026, realizado del 28 al 30 de enero, movilizó a 464 integrantes de la Profepa, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), cuerpos de ecología municipales, la Defensa, la Guardia Nacional, Semar, FGR, así como policías estatales y municipales.

El despliegue se centró en zonas críticas, donde se instalaron 25 filtros de revisión para el transporte de productos forestales y se ejecutaron 16 recorridos de vigilancia.

Las inspecciones alcanzaron 38 aserraderos y predios señalados por cambio ilegal de uso de suelo. Esta estrategia permitió identificar y sancionar actividades que alimentan la cadena productiva de la tala clandestina en regiones sensibles del país.

(Foto: Profepa)
(Foto: Profepa)

Clausuras, aseguramientos y cifras del operativo

El saldo del operativo incluyó 25 clausuras, repartidas entre ocho Centros de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales (CAT) y 17 predios con cambio de uso de suelo ilegal. Además, las autoridades aseguraron 394.95 m³ de madera, más de 1,200 kg de carbón, 2,800 kg de piñas de agave, cinco maquinarias y 12 vehículos usados para actividades ilícitas.

Durante los recorridos, se detectaron predios y aserraderos sin acreditación de la legal procedencia de la madera, lo que motivó aseguramientos y procedimientos administrativos. En Chiapas, la Profepa descubrió domicilios apócrifos denunciados como aserraderos, mientras que en Oaxaca se incautaron más de 3,300 piezas de madera y maquinaria.

Acciones específicas por entidad y patrones detectados

Las intervenciones se distribuyeron en distintas regiones, con particular atención a las áreas protegidas y zonas de alta presión forestal. Entre los casos más destacados:

  • Aguascalientes: se aseguró un vehículo y 1.80 m³ de leña de encino en la Sierra Fría.
  • Baja California Sur: clausura total temporal en un predio de 1,200 m² por construcción sin autorización.
  • Campeche: cierre de un CAT sin acreditación legal de productos.
  • Durango: incautación de 2,800 kg de piñas de agave y 5.69 m³ de leña de mezquite.
  • Jalisco: clausura de un predio de 39.6 hectáreas por cambio ilegal de uso de suelo para plantación de agave.
  • Michoacán: cierre de aserradero en la Reserva de la Mariposa Monarca y aseguramiento de 172.279 m³ de madera.
  • Oaxaca: cierre de un CAT y aseguramiento de 44.976 m³ de madera aserrada.
  • Quintana Roo: cinco predios clausurados por cambio ilegal de uso de suelo y afectación a selva mediana.
  • Tabasco: aseguramiento de más de 127 m³ de maderas tropicales consideradas preciosas.
(Foto: Profepa)
(Foto: Profepa)

Entre los patrones detectados en el operativo destacan:

  • Centros de almacenamiento y transformación operando sin documentación legal.
  • Predios transformados sin autorización, afectando vegetación nativa y ecosistemas protegidos.
  • Uso de vehículos y maquinaria para el transporte y transformación ilegal de productos forestales.

La Profepa reafirmó que estas acciones forman parte de un esfuerzo permanente y coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales. El objetivo es detener los delitos ambientales, resguardar los ecosistemas forestales y garantizar el cumplimiento de la ley ambiental en todo el país.

