Laura Zapata se solidariza con Maribel Guardia y afirma que Imelda Tuñón llevó a la muerte a Julián Figueroa: “Gente enferma”

La reconocida actriz aprovechó la polémica para alertar a sus hijos sobre los peligros de involucrarse en relaciones que puedan poner en riesgo su bienestar emocional y físico

Zapata decide no intervenir de manera directa con Maribel Guardia para evitar complicaciones en una situación personal delicada (IG)

La actriz Laura Zapata advirtió a sus hijos sobre los riesgos de involucrarse en relaciones peligrosas, tras ver el video filtrado de Imelda Tuñón discutiendo con Julián Figueroa.

En ese contexto, Zapata expresó su preocupación por la situación que enfrenta su amiga Maribel Guardia con su exnuera y las denuncias de presunto abuso en la relación, según declaraciones a Venga la alegría.

Al observar las imágenes difundidas de Imelda Tuñón en un altercado con Figueroa, donde la joven aparece visiblemente afectada, Zapata optó por no comunicarse directamente con Guardia para no entrometerse en una situación personal tan delicada.

“Es algo tristísimo, pensé en escribirle algo (a Maribel), pensé en decirle ‘ninguna madre merece pasar esto’, qué dolor tan grande”

Laura Zapata advierte a sus hijos sobre los riesgos de relaciones peligrosas tras el incidente entre Imelda Garza y Julián Figueroa (Cuartoscuro)

Sin embargo, la actriz resaltó el dolor que supone para una madre presenciar que “su hijo está en ese rollo, pero no sólo verlo, sino que saber que ya está muerto”, en alusión a la pérdida de Julián Figueroa.

Determinada, la artista compartió el video con sus hijos, Claudio y Patricio, como advertencia: “Les mandé en el chat familiar: ‘hijos míos, por favor, vean esto, una mala mujer, una mala persona, te puede llevar hasta la muerte’”, enfatizó.

Insistió en la importancia de la precaución para los jóvenes al buscar pareja, indicando que no sólo deben cuidar su salud física, sino también evitar personas que puedan ejercer manipulación psicológica.

Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa protagonizaron un altercado que generó preocupación en el entorno familiar (Instagram imetunon)

“Les dije ´tengan cuidado, sé que están jóvenes, sé que el amor..., sé que quieren encontrar una pareja, yo pasé por eso, pero, tengan mucho cuidado, mucho ojo, ya no solamente de las enfermedades físicas, ya no simplemente de eso, sino de las enfermedades mentales, del manipuleo"

Advirtió que “hay mucha gente que está buscando jóvenes como ustedes, pero gente enferma”, subrayando la relevancia de elegir con responsabilidad.

La cordial relación entre Laura Zapata y Maribel Guardia

Laura Zapata y Maribel Guardia mantienen una relación cordial y de respeto mutuo dentro del medio artístico. No existen registros recientes de conflictos públicos entre ellas. Ambas han coincidido en diversos proyectos y espectáculos, aunque sus trayectorias han seguido caminos distintos.

En 2022, Maribel Guardia estuvo considerada para formar parte del reality “Siempre Reinas”, donde finalmente participaron Laura Zapata, Sylvia Pasquel, Lucía Méndez y Lorena Herrera.

Maribel Guardia estuvo contemplada para ser parte de 'Siempre Reinas' (Foto: Netflix)

La presencia de Guardia habría facilitado un mayor vínculo entre el elenco, pero su agenda laboral le impidió sumarse al proyecto, lo que fue explicado públicamente por Lorena Herrera. Esto indica que, aunque no son amigas cercanas, existe un trato profesional y sin fricciones notorias entre ambas artistas

