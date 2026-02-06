Imelda Tuñón asegura que sufre un problema de salud a raíz de su conflicto con Maribel Guardia: “Es muy triste”

Imelda Tuñón salió a marchar a las calles de CDMX con motivo del Día Internacional de la mujer. (Instagram: @imetunon)

En medio del conflicto familiar, mediático y legal que enfrenta contra Maribel Guardia, Imelda Tuñón dio a conocer que actualmente se encuentra luchando contra un problema de salud que, desde su perspectiva, habría comenzado a raíz del problema con su exsuegra.

“Hoy (6 de febrero) es un día muy sensible para mí. Para los que no sepan, hace un año... Bueno, creo que todo mundo lo sabe, sufrí una situación de violencia muy fuerte y, pues esto repercutió en mi voz”, contó en sus historias de Instagram.

La cantante hizo referencia al momento en que comenzó públicamente su disputa con Maribel Guardia, cuando las autoridades correspondientes se llevaron al hijo que tuvo con Julián Figueroa y le otorgaron la custodia temporal a la actriz.

La cantante se realizó un estudio en la garganta | IG: @imetunon

“Ahorita estoy aquí en el foniatra. Parece que tengo nódulos, me van a decir ahorita qué es lo que está pasando, porque, pues todas las emociones que sentí en ese momento se fueron hacia mi garganta", continuó.

Tuñón explicó que se sometió a una operación en la garganta más o menos al mismo tiempo en que comenzó todo, pero al parecer el problema regresó y confirmó que tiene nódulos.

“Esa misma pesadilla, pues la estoy viviendo otra vez y... Pues es muy triste. Esperemos que no pase más, que no necesite operación. Y, pues deséenme suerte. Ando, ando un poquito nerviosa, no pude dormir casi nada”, contó.

(IG: @imetunon)

(IG: @imetunon)

¿Por qué se pelearon Imelda Tuñón y Maribel Guardia?

De acuerdo con la información que han compartido ambas partes en entrevistas y redes sociales, el origen de su disputa son temas relacionados con la custodia y manutención del hijo que la cantante tuvo con Julián Figueroa.

Primero, se inició una investigación contra la cantante por presunto consumo de sustancias nocivas para la salud, pero con el paso del tiempo se fueron destapando problemas internos de la familia, entre los cuales también estaría involucrado el testamento del fallecido intérprete.

Julián Figueroa es el único hijo de Maribel Guardia, fruto del matrimonio de la actriz con Joan Sebastian. (IG: @julian_f.f)

Hasta el momento, se desconoce en qué punto legal se encuentra el caso. No obstante, se sabe que Tuñón tiene la custodia del menor y supuestamente no recibe ningún apoyo económico por parte de la familia de su esposo.

Aunado a ello, se han filtrado varios audios y videos que destaparon otros conflictos entre Imelda Tuñón y Marco Chacón -esposo de Maribel Guardia y padrastro de Julián Figueroa-.