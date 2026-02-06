Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí

La emblemática banda Caifanes se presentará en el Centro Ceremonial Otomí el próximo 4 de mayo a las 19:00. Se trata de un recinto de profunda carga simbólica y rodeado de naturaleza.
El lugar no solo destaca por su capacidad, sino también por su relevancia cultural en el Estado de México, lo que transformará el concierto en una experiencia singular lejos del formato tradicional.
Además de esta actuación, Caifanes anunció dos presentaciones en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México previstas para el 29 y 30 de mayo de 2026. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster.
La entrada más económica para Caifanes
Hay trece zonas diferentes para los asistentes, incluyendo áreas de pie y secciones numeradas. Esta estructura permite que la audiencia elija entre diversas ubicaciones y opciones de precio, adaptándose así a distintas preferencias y presupuestos.
La empresa encargada del sistema de boletos estableció estos valores para responder a la demanda alrededor de la banda y las particularidades del espacio.
El boleto más barato para ver a Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí cuesta 550 pesos mexicanos y corresponde al la sección Jardín central de pie (E1–E2), es decir, la zona más alejada del escenario.
Aunque se trata de una sección que no está precisamente cerca al espectáculo, sin duda compartirá con otras zonas del lugar la experiencia mágica del show en un centro ceremonial, por lo que es una excelente opción de compra si no quieres gastar demasiado dinero.
¿Cómo es el Centro Ceremonial Otomí y cómo llegar?
El Centro Ceremonial Otomí, situado en el municipio de Temoaya, Estado de México, ofrece un entorno que refuerza el contenido simbólico del evento.
La dirección específica es Centro Ceremonial Otomí Km 12, Méx., 50868, localización que desde su fundación destaca porque promueve la identidad indígena de la región y es punto de encuentro habitual para actividades culturales.
Quienes planeen asistir al recital desde la Ciudad de México pueden llegar en automóvil tomando la autopista México-Toluca, conectar con la carretera Toluca-Naucalpan y, tras alcanzar Temoaya, seguir la señalización hasta el centro ceremonial, ubicado a unos 12 kilómetros del centro municipal.
En transporte público, el trayecto requiere un autobús hasta Toluca y, desde la terminal, tomar una combi con destino a Temoaya. Una vez en el centro municipal, hay taxis y combis locales que completan el recorrido hasta el recinto, que atraviesa una zona montañosa con panorámicas destacadas.
¿Qué cantará Caifanes?
Por ahora no hay nada confirmado, pero estas canciones podrían formar parte del setlist.
¿Será por eso?
Viento
Hasta morir
Los dioses ocultos
Nubes
Para que no digas que no pienso en ti
De noche todos los gatos son pardos
Perdí mi ojo de venado
Miércoles de ceniza
Inés
El elefante
Afuera
Te lo pido por favor (Juan Gabriel cover)
Detrás de los cerros (Jaguares cover)
Antes de que nos olviden
La vida no es eterna
Cuéntame tu vida
Detrás de ti
Aquí no es así
No dejes que...
Mátenme porque me muero
Nunca me voy a transformar en ti
Sombras en tiempos perdidos
Nos vamos juntos
Debajo de tu piel
Miedo
Aviéntame
La célula que explota
La negra Tomasa