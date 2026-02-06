México

Cómo obtener una visa para vivir, estudiar o trabajar en Canadá

Emigrar a Canadá se ha convertido en la meta de miles de mexicanos que buscan estudiar, trabajar o iniciar una nueva vida

El país ofrece distintas opciones
El país ofrece distintas opciones de visa para quienes desean dar este paso.

El atractivo de vivir, estudiar o trabajar en Canadá va más allá de sus paisajes o su diversidad cultural. Para miles de personas, el país representa la posibilidad de acceder a un sistema educativo, una economía estable y una vida cotidiana con altos estándares de seguridad.

Canadá, en particular, mantiene una política migratoria que favorece la llegada de personas de México, facilitando el acceso tanto a visas temporales como a opciones de residencia permanente.

El proceso para obtener una
El proceso para obtener una visa canadiense suele compartir etapas y requisitos clave.

Requisitos para solicitar la visa desde México

Quienes desean iniciar un trámite migratorio hacia Canadá desde México deben considerar que los documentos exigidos pueden variar según el tipo de visa, pero existen elementos frecuentes en casi todos los procesos.

El pasaporte mexicano vigente es indispensable en cualquier solicitud. Se debe presentar también una prueba de solvencia económica, que demuestre la capacidad de cubrir los gastos durante la estancia.

Para quienes buscan una visa de estudiante, se exige una carta de aceptación de una institución educativa canadiense. En el caso de permisos laborales, será necesaria una oferta de trabajo o un contrato firmado.

Otros requisitos comunes incluyen la presentación de fotografías recientes, el formulario de solicitud correspondiente (como el IMM 5257 para visitantes) y, en ocasiones, la realización de un examen médico, especialmente cuando la estadía será prolongada.

Necesitas crear un usuario para
Necesitas crear un usuario para realizar el proceso de visado.

Pasos para solicitar la visa canadiense

El proceso para obtener una visa se realiza casi en su totalidad de manera digital.

Primero, se debe identificar el tipo de visa que mejor se ajusta al objetivo del viaje: turismo, estudios, trabajo o residencia permanente.

  1. El siguiente paso consiste en reunir y digitalizar los documentos requeridos: pasaporte, comprobantes de fondos, cartas de propósito o aceptación, pruebas de vínculos con México y, si corresponde, historial de viajes o carta de invitación.
  2. Una vez recopilada la información: se debe crear una cuenta en la página oficial del gobierno canadiense, donde se cargan los documentos y se completa el formulario específico. La información debe ser exacta y coincidir en todos los apartados.
  3. Tras enviar la solicitud y efectuar el pago: el sistema genera una carta para asistir a un Centro de Solicitud de Visas, donde se recogen huellas digitales y fotografías. En solicitudes de estudio o algunos permisos laborales, también se solicita un examen médico.
  4. La autoridad migratoria revisa la documentación: puede pedir información adicional o una entrevista. Una vez aprobada, se debe enviar el pasaporte al centro donde se colocará la visa correspondiente.

¿Cuánto cuesta obtener una visa canadiense?

El costo de la visa depende del tipo solicitado. Para el visado de turista, la tarifa se sitúa en torno a 100 CAD (dolar canadiense).

Los permisos de estudio tienen un costo de 150 CAD, y los permisos laborales ascienden a 155 CAD.

Aquellos que aplican al programa de residencia permanente Express Entry deben considerar un pago inicial desde 850 CAD, además de tasas biométricas.

A estos montos hay que sumar el costo de la toma de datos biométricos, que actualmente es de 85 CAD.

Los exámenes médicos, traducciones o la obtención de documentos oficiales pueden implicar gastos adicionales.

Puntos más destacados para solicitar una visa canadiense

  • La identificación del tipo de visa es el primer paso fundamental para evitar rechazos o demoras.
  • La presentación de documentos precisos y la comprobación de fondos económicos sólidos son claves en el proceso.
  • El trámite se realiza principalmente en línea, facilitando el seguimiento y la actualización de la solicitud.
  • Los costos varían según el objetivo del viaje y existen tarifas adicionales por conceptos biométricos o exámenes médicos.
  • El tiempo de respuesta puede ir de algunas semanas a varios meses.

Las oportunidades que brinda Canadá para quienes desean vivir, estudiar o trabajar en su territorio son amplias, pero requieren una preparación detallada y el cumplimiento estricto de los requisitos migratorios.

Iniciar el trámite con información clara y documentos completos puede marcar la diferencia entre un sueño alcanzado y una solicitud rechazada.

