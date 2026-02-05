Costillas de res en salsa roja: un guisado saludable, pero con mucho sabor

Hay algo especial en la combinación de carne jugosa y una salsa roja bien sazonada, que reúne a todos alrededor de la mesa.
Este guiso representa la calidez de los encuentros y la tradición de cocinar en casa.
En México, las costillas de res en salsa roja se disfrutan en reuniones y celebraciones, acompañadas de tortillas recién hechas y arroz.
Su sabor robusto y aromático marida perfecto con bebidas ligeras como agua fresca de jamaica o cerveza clara.
Receta de costillas de res en salsa roja
Las costillas de res en salsa roja se preparan sellando la carne para potenciar su sabor y luego cocinándola lentamente en una salsa hecha con jitomate, chiles y especias. El resultado es una carne suave, impregnada de la intensidad de la salsa roja y perfecta para servir en cualquier ocasión.
- Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora 30 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 1 hora 10 minutos
Ingredientes
- 1 kilo de costilla de res, cortada en piezas
- 3 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta al gusto
- 2 dientes de ajo (asados)
- ½ cebolla (asada)
- 1 jitomate (asado)
- 5 chiles guajillos (asados y remojados)
- 2 chiles chipotles (asados y remojados)
- 3 chiles anchos (asados y remojados)
- ¼ de cucharadita de semillas de comino (asadas)
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de pimienta gorda
- ½ taza de vinagre blanco
- ½ taza de jugo de naranja
- 2 tazas de papa cambray cocida y cortada a la mitad
- 1 cucharada de aceite (extra para la salsa)
- Cilantro fresco para decorar
Cómo hacer costillas de res en salsa roja, paso a paso
- Asa el ajo, la cebolla, el jitomate y todos los chiles en un comal a fuego medio hasta que estén ligeramente dorados. Remoja los chiles en agua caliente por 5 minutos.
- Licúa los ingredientes asados junto con el agua de remojo, comino, sal, vinagre y jugo de naranja hasta obtener una salsa tersa.
- Calienta 3 cucharadas de aceite en una sartén grande. Sella las costillas de res por todos lados y sazona con sal y pimienta.
- Cuando las costillas estén doradas, agrega las papas cambray y vierte la salsa roja licuada.
- Cocina a fuego medio-bajo durante 1 hora, moviendo ocasionalmente. Asegúrate de que la salsa cubra bien la carne.
- Rectifica sazón antes de servir. Si la salsa se reduce demasiado, añade un poco de agua o caldo.
- Sirve caliente, decora con cilantro fresco y acompaña con tus guarniciones favoritas.
Consejo: Sella bien las costillas para evitar que la carne pierda jugos y lograr un sabor más intenso.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Energía: 520 kcal
- Proteína: 32 g
- Grasas: 32 g
- Carbohidratos: 28 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se puede conservar refrigerada hasta 3 días en un recipiente hermético.
Para mejor sabor, recalienta en sartén a fuego bajo.