México

Costillas de res en salsa roja: un guisado saludable, pero con mucho sabor

Un guiso aromático que invita a relajarse, disfrutar la conversación y saborear la calidez hogareña

Este platillo se puede combinar con tortillas
Este platillo se puede combinar con tortillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo especial en la combinación de carne jugosa y una salsa roja bien sazonada, que reúne a todos alrededor de la mesa.

Este guiso representa la calidez de los encuentros y la tradición de cocinar en casa.

En México, las costillas de res en salsa roja se disfrutan en reuniones y celebraciones, acompañadas de tortillas recién hechas y arroz.

Su sabor robusto y aromático marida perfecto con bebidas ligeras como agua fresca de jamaica o cerveza clara.

Receta de costillas de res en salsa roja

El sellado previo de la
El sellado previo de la carne intensifica el sabor de las costillas de res y garantiza una textura jugosa en el guiso final (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las costillas de res en salsa roja se preparan sellando la carne para potenciar su sabor y luego cocinándola lentamente en una salsa hecha con jitomate, chiles y especias. El resultado es una carne suave, impregnada de la intensidad de la salsa roja y perfecta para servir en cualquier ocasión.

  • Tiempo de preparación
  • Tiempo total: 1 hora 30 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 1 hora 10 minutos

Ingredientes

  • 1 kilo de costilla de res, cortada en piezas
  • 3 cucharadas de aceite
  • Sal y pimienta al gusto
  • 2 dientes de ajo (asados)
  • ½ cebolla (asada)
  • 1 jitomate (asado)
  • 5 chiles guajillos (asados y remojados)
  • 2 chiles chipotles (asados y remojados)
  • 3 chiles anchos (asados y remojados)
  • ¼ de cucharadita de semillas de comino (asadas)
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de pimienta gorda
  • ½ taza de vinagre blanco
  • ½ taza de jugo de naranja
  • 2 tazas de papa cambray cocida y cortada a la mitad
  • 1 cucharada de aceite (extra para la salsa)
  • Cilantro fresco para decorar

Cómo hacer costillas de res en salsa roja, paso a paso

Esta receta de costillas de
Esta receta de costillas de res se distingue por su salsa roja preparada con una mezcla de jitomate, chiles y especias asadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Asa el ajo, la cebolla, el jitomate y todos los chiles en un comal a fuego medio hasta que estén ligeramente dorados. Remoja los chiles en agua caliente por 5 minutos.
  2. Licúa los ingredientes asados junto con el agua de remojo, comino, sal, vinagre y jugo de naranja hasta obtener una salsa tersa.
  3. Calienta 3 cucharadas de aceite en una sartén grande. Sella las costillas de res por todos lados y sazona con sal y pimienta.
  4. Cuando las costillas estén doradas, agrega las papas cambray y vierte la salsa roja licuada.
  5. Cocina a fuego medio-bajo durante 1 hora, moviendo ocasionalmente. Asegúrate de que la salsa cubra bien la carne.
  6. Rectifica sazón antes de servir. Si la salsa se reduce demasiado, añade un poco de agua o caldo.
  7. Sirve caliente, decora con cilantro fresco y acompaña con tus guarniciones favoritas.

Consejo: Sella bien las costillas para evitar que la carne pierda jugos y lograr un sabor más intenso.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 520 kcal
  • Proteína: 32 g
  • Grasas: 32 g
  • Carbohidratos: 28 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Las costillas de res en
Las costillas de res en salsa roja representan un platillo tradicional mexicano ideal para reuniones y celebraciones familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar refrigerada hasta 3 días en un recipiente hermético.

Para mejor sabor, recalienta en sartén a fuego bajo.

