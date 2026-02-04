¿Te pueden despedir si faltas en el Día de San Valentín en México?

Solicitar vacaciones, un permiso especial o un ajuste de horario son alternativas legales para ausentarse el 14 de febrero sin sanciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 14 de febrero, conocido como Día del Amor y la Amistad, es una de las fechas con mayor presencia social en México, se usa generalmente para pasar el tiempo con la pareja.

Sin embargo, el día no aparece entre los días de descanso obligatorio recogidos en la Ley Federal del Trabajo.

Esto implica que las actividades laborales deben realizarse con normalidad y no acudir al trabajo ese día puede tener consecuencias legales y económicas para las personas trabajadoras.

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece de forma expresa que el 14 de febrero no es un día de descanso obligatorio.

Las personas que no asisten a su empleo el Día del Amor y la Amistad sin autorización pueden enfrentar descuentos salariales y sanciones administrativas internas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por tanto, quienes falten a sus obligaciones laborales sin contar con una prestación adicional o algún acuerdo específico con la empresa incurren en una ausencia injustificada.

Si una persona falta al trabajo el Día del Amor y la Amistad sin haber tramitado vacaciones, permiso o ajuste de horario autorizado, su empleador tiene la facultad de descontar el salario correspondiente al día ausente. Además, la empresa puede imponer medidas internas, como actas administrativas, para documentar la inasistencia.

El despido inmediato por una falta aislada el 14 de febrero no procede en la mayoría de los casos. El artículo 47 de la ley establece que un empleador solo puede rescindir el contrato si el trabajador acumula más de tres ausencias injustificadas en un periodo de 30 días. Por ello, una sola falta injustificada no conlleva la terminación del vínculo laboral, aunque puede afectar la nómina y dejar antecedentes en el expediente del trabajador.

Para no incurrir en una infracción, las personas tienen alternativas legales para ausentarse el 14 de febrero. Entre las opciones admitidas están solicitar un día de vacaciones, pedir un permiso con o sin goce de sueldo, o acordar un ajuste de horario, siempre que se cuente con la autorización expresa del empleador.

De este modo, la ausencia se considera lícita y no genera sanciones laborales ni descuentos.

Gestionar directamente con el empleador la posibilidad de usar vacaciones, permisos o cambios de turno permite disfrutar del Día del Amor y la Amistad sin contratiempos legales ni riesgos para la estabilidad en el empleo. Así, quienes quieran celebrar la fecha pueden hacerlo sin comprometer su puesto de trabajo.

Por qué se celebra el 14 de febrero

El 14 de febrero se celebra en México el Día de San Valentín, conocido también como Día del Amor y la Amistad.

La Ley Federal del Trabajo estipula que faltar sin permiso el 14 de febrero se considera una ausencia injustificada para los empleados(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta fecha tiene origen en la tradición cristiana, asociada a San Valentín de Roma, un sacerdote que, según relatos históricos, desafió la prohibición del emperador Claudio II de oficiar matrimonios entre jóvenes, bajo la creencia de que los solteros eran mejores soldados.

San Valentín celebró bodas en secreto y, al ser descubierto, fue ejecutado el 14 de febrero del año 270.

Con el tiempo, el papa Gelasio I estableció en el año 496 esta fecha para recordar el martirio de San Valentín.

En México, la celebración se ha popularizado como una ocasión para expresar afecto a parejas, amigos y familiares, a través de regalos como flores, chocolates, tarjetas y otros detalles simbólicos.

Aunque la festividad tiene raíces religiosas e históricas, en la actualidad se festeja de manera laica en todo el país y no es considerada un día feriado oficial, por lo que se trabaja normalmente.