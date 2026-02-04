México

CURP biométrica 2026: ¿cómo hacer el trámite para menores de edad?

Este documento actualizado incluye fotografía y datos biométricos tomados del iris y huellas dactilares

CURP Biométrica en menores de
CURP Biométrica en menores de edad. Foto: (Infobae archivo)

A partir de este 2026, el Gobierno de México amplió el trámite de la CURP biométrica, una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población que incorpora datos como fotografía, huellas dactilares, escaneo facial e iris, con el objetivo de modernizar los sistemas de identificación y reforzar la seguridad de la identidad de las personas. Este nuevo documento también puede ser tramitado por menores de edad, lo que ha generado dudas entre madres, padres y tutores legales.

De acuerdo con las autoridades federales, la CURP biométrica no es obligatoria por el momento, y su trámite es completamente voluntario, tanto para adultos como para niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, se ha informado que en los próximos años este documento podría convertirse en un requisito indispensable para realizar diversos trámites, como la inscripción escolar, afiliación a servicios de salud, acceso a becas, apoyos gubernamentales, apertura de cuentas bancarias y otros procedimientos oficiales. Por esta razón, se recomienda realizar el trámite con anticipación.

Este documento incluye la actualización
Este documento incluye la actualización de datos biométricos como el iris y las huellas dactilares. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En el caso de los menores de edad, el registro biométrico sí está permitido, siempre y cuando cuenten con la autorización y acompañamiento de sus padres o tutores legales. La presencia física del menor es obligatoria, ya que es necesario capturar sus datos biométricos; el trámite no puede realizarse por terceros. Además, la información recabada queda vinculada a la Plataforma Única de Identidad, lo que fortalece los mecanismos de protección y facilita la localización en casos de extravío o desaparición.

Para realizar el trámite, el menor y su padre, madre o tutor deben acudir a un módulo oficial de la RENAPO o del Registro Civil. Entre los documentos que debe presentar el menor se encuentran:

  • Acta de nacimiento original,
  • Carta de naturalización (o documento migratorio en caso de ser extranjero)
  • CURP certificada
  • Identificación con fotografía, como pasaporte, credencial escolar o cartilla de vacunación

Por su parte, el adulto responsable deberá presentar su CURP con registro biométrico, una identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional o licencia), un correo electrónico activo y, en caso de tutoría, el documento legal que la acredite.

El trámite se puede realizar
El trámite se puede realizar en menores de edad con acompañamiento de familiar o tutor. Foto: (Infobae Archivo)

Para agilizar el proceso, es necesario agendar una cita a través del sitio oficial de la RENAPO. El solicitante debe seleccionar el servicio de registro de datos biométricos para la CURP, elegir fecha y horario disponibles, capturar los datos requeridos y descargar la confirmación, la cual deberá presentarse el día del trámite.

En la Ciudad de México, la CURP biométrica puede tramitarse en distintos módulos del Registro Civil y de la Dirección General del Registro Nacional de Población. En el resto del país, el trámite está disponible en las oficinas del Registro Civil de cada entidad federativa. El servicio es gratuito.

Aunque actualmente no es obligatoria, la CURP biométrica se perfila como un documento clave en el sistema de identificación nacional. En el caso de los menores de edad, tramitarla de forma anticipada puede evitar contratiempos futuros y garantizar su acceso oportuno a servicios educativos, de salud y apoyos institucionales.

