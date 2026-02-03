México

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.3 en Cintalapa

El temblor ocurrió a las 12:13 horas, a una distancia de 69 km de Cintalapa y tuvo una profundidad de 169.6 km

Guardar
El sismo ocurrió a las
El sismo ocurrió a las 12:13 hora del centro, según la información preliminar. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.3 de magnitud en el municipio de Cintalapa ubicado en Chiapas.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:13 de este 3 de febrero a 69 km al noroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 169.6 km.

La zona exacta donde ocurrió el sismo se ubica en las coordenadas 17.169 grados de latitud y -94.144 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo pasará un movimiento telúrico, explica el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)

¿Cómo funciona la alerta sísmica

En muchas ocasiones, cuando ocurre un sismo, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesSismo en MéxicoSismo en México hoy

Más Noticias

Temblor hoy 3 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 3 de febrero

Quién es el “Compa Güero”, primer detenido de Los Chapitos por ataque contra legisladores de MC en Sinaloa

Jesús Emir Bazoco Peraza, alias “Compa güero” y/o “Radio 13”, fue detenido por elementos de la SSPC, de la FGR y de la Defensa

Quién es el “Compa Güero”,

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 3 de febrero: cerrada la circulación en ambos sentidos de Calzada Legaria

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Miss Chile confiesa si le dio ‘envidia’ que Fátima Bosch será jueza en Viña del Mar 2026

La confirmación de la Miss Universo 2025 como jurado del festival ha provocado diversas reacciones

Miss Chile confiesa si le

Sujeto se vuelve viral por hacer seña obscena a periodista tras no alcanzar tamal gratis

El momento ocurrió durante una transmisión en vivo afuera de un hospital y desató críticas en redes

Sujeto se vuelve viral por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es el “Compa Güero”,

Quién es el “Compa Güero”, primer detenido de Los Chapitos por ataque contra legisladores de MC en Sinaloa

Dan de alta a diputada de MC que fue atacada a balazos en Culiacán, Sergio Torres sigue en terapia intensiva

Gobierno federal investiga bloqueos en Acapulco por conflicto contra policías comunitarios: Sheinbaum

Procesan en Baja California a tres hombres por colocar una narcomanta con una cabeza humana en Mexicali

Detienen a uno de los implicados en el ataque contra diputados de MC en Culiacán, informa Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Miss Chile confiesa si le

Miss Chile confiesa si le dio ‘envidia’ que Fátima Bosch será jueza en Viña del Mar 2026

Salsa de tamarindo reducida en azúcar, un toque agridulce para realzar tus platillos

Titi Jaques explica los motivos de su salida de ‘Venga la Alegría Fin de Semana’

Luis Enrique Guzmán confirma que Apolo ya no lleva su apellido tras juicio con Mayela Laguna: “Se hizo justicia”

“Sabe cómo manifestar”: reviven entrevista donde Belinda lanza polémica declaración sobre Miguel Ángel Silvestre

DEPORTES

Benjamín Gil habla sobre la

Benjamín Gil habla sobre la posibilidad de convocar a Julio Urías para el Clásico Mundial de Béisbol

Vancouver vs Cruz Azul: a qué hora y dónde ver en México a la Máquina en la Concachampions

Terence Crawford revela por qué se retiró del boxeo tras derrotar a Canelo Álvarez “Le di todo al boxeo”

Victoria Chávez es nombrada como atleta del año de los World Games 2025

Obed Vargas no ocupará plaza de extracomunitario en el Atlético de Madrid por esta razón