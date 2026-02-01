Reportan fallecimiento de Consuelo Rocha, hermana del gobernador Rubén Rocha Moya

Foto: Gobierno de Sinaloa.

La mañana de este sábado 31 de enero de 2026 se reportó el fallecimiento de Consuelo Rocha Valdez, hermana del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La noticia generó diversas muestras de condolencia por parte de instituciones públicas, dependencias estatales y la comunidad universitaria, quienes expresaron su solidaridad con el mandatario estatal y su familia ante esta irreparable pérdida.

Este deceso representa el segundo fallecimiento de un familiar consanguíneo cercano del gobernador ocurrido durante el presente mes. Apenas el pasado 11 de enero se dio a conocer la muerte de Antonio Rocha Moya, hermano del Ejecutivo estatal, hecho que también fue lamentado públicamente mediante una esquela difundida en redes sociales por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Sinaloa, sin que se ofrecieran mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Tras confirmarse la muerte de Consuelo Rocha, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) emitió una esquela oficial para expresar su pésame al gobernador Rubén Rocha Moya y a sus familiares.

La UAS lamentó el fallecimiento de Consuelo Rocha. Foto: (UAS)

En el mensaje, la máxima casa de estudios destacó que la señora Consuelo Rocha era madre de integrantes de la comunidad universitaria, lo que reforzó el sentimiento de cercanía y solidaridad institucional ante la pérdida.

La esquela fue firmada por el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, quien manifestó su acompañamiento y apoyo al gobernador y a su familia en este momento de duelo.

En el pronunciamiento, las autoridades universitarias expresaron sus deseos de fortaleza, consuelo y paz para los familiares de la fallecida, subrayando el carácter irreparable de la pérdida.

De manera particular, la UAS señaló que se une al dolor que embarga al gobernador y a sus familiares, en especial a los hijos de la señora Consuelo Rocha Valdez: María Guadalupe Alvarado Rocha, quien se desempeña en la Secretaría de Administración y Finanzas de la institución, y Héctor Alfonso Alvarado Rocha, integrante del personal académico de la Escuela Preparatoria “Rafael Buelna Tenorio”.

La Cruz Roja lamentó el fallecimiento de consuelo Rocha. Foto: (Cruz Roja)

Además del pronunciamiento universitario, distintas dependencias del Gobierno del Estado y organismos públicos expresaron sus condolencias a través de redes sociales, donde enviaron mensajes de apoyo y solidaridad al titular del Ejecutivo estatal y a su familia. Las muestras de pésame se sumaron a lo largo del día, reflejando el impacto de la noticia en el ámbito político, institucional y social de la entidad.

Cabe recordar que, con motivo del fallecimiento de Antonio Rocha Moya el pasado 11 de enero, diversas instancias estatales también difundieron mensajes de condolencia, en los que expresaron su abrazo solidario al gobernador y desearon pronta resignación a sus familiares y seres queridos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre los servicios funerarios ni sobre las causas del fallecimiento de Consuelo Rocha Valdez. La familia ha solicitado respeto y privacidad durante este periodo de duelo.