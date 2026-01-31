México

Hermano de César Montes jugará en Europa

El defensa mexicano dejará Necaxa para integrarse a un club del futbol turco en calidad de préstamo

El defensa mexicano Alan Montes jugará en el futbol de Turquía tras acordar su salida de Necaxa en el actual periodo de transferencias.

El movimiento marcará su regreso al balompié europeo y lo convertirá en otro futbolista nacional que buscará continuidad fuera de la Liga MX.

Montes, de 25 años, es hermano de César Montes, seleccionado mexicano que ha desarrollado su carrera reciente en Europa.

Acuerdo con Serik Spor

De acuerdo con reportes de Mediotiempo, el zaguero tiene todo arreglado para incorporarse al Serik Spor, club que compite en la TFF Primera División, segunda categoría del futbol turco. La operación se realizará a préstamo desde Necaxa.

Será la segunda experiencia del jugador en el Viejo Continente. En etapa juvenil formó parte del Real Avilés, equipo del ascenso español. Su trayectoria reciente incluye una cesión en 2025 al Sporting Kansas City de la MLS, además de pasos por Raya2 y Cimarrones de Sonora en la Liga de Expansión, antes de consolidarse con los Rayos.

El club al que viajará

Serik Spor es una institución con más de seis décadas de existencia que ingresó al profesionalismo en 2018. Actualmente ocupa el lugar 17 de la clasificación con 26 puntos tras 22 jornadas, en una temporada en la que pelea por evitar el descenso.

La llegada de Alan Montes al futbol turco sigue una ruta similar a la de su hermano César Montes, mundialista con la Selección Mexicana en Qatar 2022, quien desde 2023 ha militado en clubes como Espanyol, Almería y Lokomotiv de Moscú.

