Caen dos presuntos responsables de asaltar banco en avenida Rojo Gómez, Iztapalapa

Uno de los presuntos implicados habría tratado de huir en un taxi por aplicación

Los detenidos fueron ubicados gracias a un cerco virtual. Fotos: (SSC)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos personas presuntamente relacionadas con un asalto a una sucursal bancaria ubicada en la alcaldía Iztapalapa, luego de que uno de los implicados utilizara una nota intimidatoria para obtener dinero en efectivo y posteriormente intentara huir a bordo de un taxi solicitado por aplicación.

Los hechos ocurrieron cuando uniformados de la SSC fueron alertados sobre un robo a una institución bancaria localizada en la calzada Ermita Iztapalapa, esquina con la avenida Javier Rojo Gómez, en la colonia El Manto. De inmediato, los policías se trasladaron al lugar para atender el reporte y recabar información sobre lo sucedido.

Al arribar a la sucursal, el gerente del banco informó a los oficiales que, momentos antes, un sujeto se acercó a una de las cajeras y le entregó una nota intimidatoria, en la que le exigía que le entregara una cantidad de dinero en efectivo. Ante la amenaza, la empleada accedió a la solicitud y, una vez que el individuo recibió los billetes, huyó del lugar sin causar lesiones.

Una cajera sufrió un ataque de ansiedad, por lo que fue atendida por paramédicos. Foto: (Captura de pantalla)

Tras el reporte, los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente implementaron de inmediato un cerco virtual, con el objetivo de ubicar al posible responsable a través de las cámaras de videovigilancia. Gracias al seguimiento en tiempo real, se detectó que el sujeto abordó un vehículo color verde, el cual se desplazaba hacia la avenida Canal de Río Churubusco, en la colonia Bandijal, dentro de la misma demarcación.

Con la ubicación proporcionada por el C2, los oficiales se dirigieron al punto señalado y, en una acción coordinada, le marcaron el alto al conductor del vehículo. El chofer se identificó como taxista por aplicación, mientras que al pasajero se le solicitó que descendiera de la unidad para realizar una revisión preventiva.

Durante la intervención policial, los uniformados detuvieron a un hombre de 45 años de edad, quien presuntamente habría participado en el asalto. Asimismo, fue asegurado un segundo sujeto de 35 años, quien se aproximó al lugar e intentó obstaculizar la labor policial, por lo que también fue puesto a disposición de las autoridades.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio público. Foto: (iStock)

A ambos detenidos se les informaron sus derechos constitucionales y fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de determinar su situación jurídica y realizar las investigaciones pertinentes.

Cabe mencionar que el conductor del automóvil, un hombre de 33 años de edad, acreditó que el viaje fue solicitado mediante una aplicación de transporte, por lo que no fue detenido; sin embargo, fue presentado ante la autoridad ministerial para rendir su declaración y colaborar con las indagatorias.

La SSC reiteró su compromiso de atender de manera inmediata los reportes ciudadanos y de utilizar la tecnología de videovigilancia para la prevención y combate de delitos en la Ciudad de México.

