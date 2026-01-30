México

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Cd Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guardar
El sismo fue detectado por
El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Cd Hidalgo ubicado en Chiapas.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 21:44 de este 29 de enero a 130 km al sur del municipio y tuvo una profundidad de 16.1 km.

La zona exacta donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 13.505 grados de latitud y -92.27 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)

¿Cómo hacer una mochila de emergencia?

Cuando se trata de eventos naturales que no se pueden predecir y que toman por sorpresa a la población, como el caso de los sismos, lo mejor siempre es la prevención, estar preparados.

Una de las diferentes maneras de estar prevenidos es teniendo a la mano una mochila de emergencia, también conocida como mochila de la vida, la cual preparas en casa con artículos esenciales y suficientes para las siguientes 72 horas.

Puedes adaptar tu mochila a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Aquí te decimos cuáles son algunos de los artículos necesarios que debes guardar.

Alimentos no perecederos y agua embotellada

Encendedor o cerillos

Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

Artículos personales de higiene

Dos o tres cambios de ropa

Ropa abrigadora

Botiquín de primeros auxilios

Medicinas

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

Artículos de uso femenino

Silbato

Kit de herramientas

Copia de las llaves de tu casa

Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

Es recomendable guardar tu mochila en un lugar de fácil acceso y tener otra en el automóvil o en tu trabajo.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Temblor hoy 29 de enero en México: se registró un sismo de 4.1 en Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy 29 de enero

René Franco explota contra las fans de BTS y pide que cancelen conciertos: “Fandom horrible”

El conductor de “La Taquilla” habló de la controversia de los shows de la banda surcoreana

René Franco explota contra las

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 29 de enero: cierran paso en San Antonio Abad

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Cómo hacer que los labios luzcan más gruesos solo con maquillaje, paso a paso para un efecto natural

Con técnicas sencillas y productos accesibles es posible crear el efecto óptico de labios que respeta la forma natural

Cómo hacer que los labios

Cuánto viven, qué comen, y todo sobre los elefantes marinos como el que apareció en playa Los Ayala, Nayarit

La criatura pesa entre 700 y 900 kilogramos y mide más de tres metros

Cuánto viven, qué comen, y
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR incineró más de 300

FGR incineró más de 300 kilos de marihuana, cocaína y metanfetamina en Reynosa, Tamaulipas

Aseguran call center clandestino utilizado para extorsionar y cometer fraudes bancarios en Edomex

Procesan a sujeto que llevaba más de 200 kilos de metanfetamina en un auto en Sonora

Quién es “Don Darío”, el capo guatemalteco buscado por EEUU con nexos con el CJNG y el Cártel de Sinaloa

Marina localiza y destruye más de 3 millones de plantas de amapola del CJNG en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Kill Bill regresará a las

Kill Bill regresará a las salas de México con versión extendida: a partir de esta fecha podrías verla

René Franco explota contra las fans de BTS y pide que cancelen conciertos: “Fandom horrible”

Kanye West sorprende al ser captado ensayando para sus conciertos en CDMX: así sería el escenario para su show

María Daniela y su Sonido Lasser llegan al Teatro Metropolitan: fecha y preventa para el dúo electropop kitsch

BTS en México: por qué ARMY asegura que apagar el lightstick es una falta de respeto

DEPORTES

Recuento de los diseños más

Recuento de los diseños más memorables de Chivas en los últimos años

Pumas hace oficial la contratación de Uriel Antuna

Reportan que Víctor Dávila estaría con un pie fuera de América: este sería su nuevo equipo

Toluca Femenil presenta a exfigura del Real Madrid como su refuerzo para el Clausura 2026

Rodrigo Aguirre saldría del América para liberar plaza de extranjero: este es el club al que llegaría