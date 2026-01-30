Siguen las bajas temperaturas en CDMX: activan alerta naranja en dos alcaldías para el sábado 31 de enero

Se esperan heladas en dos alcaldías. Crédito: Cuartoscuro

Las autoridades de la Ciudad de México han intensificado las alertas ante el descenso de temperaturas que se prevé para la madrugada de mañana sábado 31 de enero de 2026, afectando a distintas zonas de la capital.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) anunció la activación simultánea de dos niveles de alerta: amarilla y naranja.

Por un lado, la alerta amarilla corresponde para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Xochimilco.

Según el comunicado emitido el día de hoy 30 de enero de 2026, se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius en estas demarcaciones, en un periodo comprendido entre la medianoche y las 8:00 horas del sábado.

Autoridades recomiendan mantener esquema de vacunación actualizado. (Cuartoscuro)

La SGIRPC exhortó a los residentes de estas zonas a extremar precauciones, recomendando abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca para evitar enfermedades respiratorias, y evitar cambios bruscos de temperatura que puedan afectar la salud.

La dependencia también instó a resguardar a las mascotas, evitando que permanezcan a la intemperie durante las horas más frías.

Asimismo, la sugerencia es ingerir suficiente agua, frutas y verduras con vitaminas A y C, ya que estos hábitos pueden fortalecer el sistema inmunológico frente al frío.

Heladas en la madrugada para Tlalpan y Milpa Alta

La situación será más delicada en Milpa Alta y Tlalpan, donde la alerta naranja estará vigente por la posibilidad de temperaturas aún más bajas, entre 1 y 3 grados Celsius, y la formación de heladas.

En este caso, la SGIRPC hizo énfasis en la protección de grupos vulnerables, como niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas.

Se aconseja el uso de cremas hidratantes para proteger la piel del frío intenso y prestar atención especial a la ventilación en espacios cerrados, particularmente si se utilizan calentadores o chimeneas, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Las autoridades también recomendaron mantener actualizado el esquema de vacunación, en especial contra COVID, influenza y neumococo, para reducir los riesgos de complicaciones ante enfermedades respiratorias.

Ambas alertas estarán vigentes la madrugada y mañana del sábado 31 de enero de 2026, de 00:00 a 08:00 horas.

Activan alerta naranja en la CDMX para el amanecer de este próximo sábado 31 de enero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

La SGIRPC recordó a los habitantes de estas alcaldías que pueden consultar sus redes sociales oficiales para estar al tanto de cualquier actualización en el pronóstico o posibles cambios en las próximas 24 horas.

En caso de emergencias, la dependencia capitalina puso a disposición los números 911 y 55 5683 2222 para recibir reportes, solicitar apoyo o información adicional sobre cómo proceder ante síntomas de hipotermia, intoxicaciones o complicaciones médicas derivadas del frío.

Seguir las recomendaciones y mantenerse informados para minimizar riesgos y proteger la salud de todos durante este periodo de temperaturas bajas en la capital es lo que se recomienda ante las condiciones meteorológicas adversas para este 31 de enero de 2026.