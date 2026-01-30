México

Siguen las bajas temperaturas en CDMX: activan alerta naranja en dos alcaldías para el sábado 31 de enero

Se espera una madrugada fría este sábado 31 de enero de 2026 luego de que autoridades activaran alertas amarilla y naranja en siete alcaldías

Guardar
Se esperan heladas en dos
Se esperan heladas en dos alcaldías. Crédito: Cuartoscuro

Las autoridades de la Ciudad de México han intensificado las alertas ante el descenso de temperaturas que se prevé para la madrugada de mañana sábado 31 de enero de 2026, afectando a distintas zonas de la capital.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) anunció la activación simultánea de dos niveles de alerta: amarilla y naranja.

Por un lado, la alerta amarilla corresponde para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Xochimilco.

Según el comunicado emitido el día de hoy 30 de enero de 2026, se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius en estas demarcaciones, en un periodo comprendido entre la medianoche y las 8:00 horas del sábado.

Autoridades recomiendan mantener esquema de
Autoridades recomiendan mantener esquema de vacunación actualizado. (Cuartoscuro)

La SGIRPC exhortó a los residentes de estas zonas a extremar precauciones, recomendando abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca para evitar enfermedades respiratorias, y evitar cambios bruscos de temperatura que puedan afectar la salud.

La dependencia también instó a resguardar a las mascotas, evitando que permanezcan a la intemperie durante las horas más frías.

Asimismo, la sugerencia es ingerir suficiente agua, frutas y verduras con vitaminas A y C, ya que estos hábitos pueden fortalecer el sistema inmunológico frente al frío.

Heladas en la madrugada para Tlalpan y Milpa Alta

La situación será más delicada en Milpa Alta y Tlalpan, donde la alerta naranja estará vigente por la posibilidad de temperaturas aún más bajas, entre 1 y 3 grados Celsius, y la formación de heladas.

En este caso, la SGIRPC hizo énfasis en la protección de grupos vulnerables, como niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas.

Se aconseja el uso de cremas hidratantes para proteger la piel del frío intenso y prestar atención especial a la ventilación en espacios cerrados, particularmente si se utilizan calentadores o chimeneas, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Las autoridades también recomendaron mantener actualizado el esquema de vacunación, en especial contra COVID, influenza y neumococo, para reducir los riesgos de complicaciones ante enfermedades respiratorias.

Ambas alertas estarán vigentes la madrugada y mañana del sábado 31 de enero de 2026, de 00:00 a 08:00 horas.

Activan alerta naranja en la
Activan alerta naranja en la CDMX para el amanecer de este próximo sábado 31 de enero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

La SGIRPC recordó a los habitantes de estas alcaldías que pueden consultar sus redes sociales oficiales para estar al tanto de cualquier actualización en el pronóstico o posibles cambios en las próximas 24 horas.

En caso de emergencias, la dependencia capitalina puso a disposición los números 911 y 55 5683 2222 para recibir reportes, solicitar apoyo o información adicional sobre cómo proceder ante síntomas de hipotermia, intoxicaciones o complicaciones médicas derivadas del frío.

Seguir las recomendaciones y mantenerse informados para minimizar riesgos y proteger la salud de todos durante este periodo de temperaturas bajas en la capital es lo que se recomienda ante las condiciones meteorológicas adversas para este 31 de enero de 2026.

Temas Relacionados

ClimaClima CDMXCDMXBajas TemperaturasFrío CDMXAlerta Amarillamexico-noticias

Más Noticias

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Prime Video: Así quedo el

Cómo hacer hot cakes con muy pocas calorías, ideales para desayunar después de ir al gimnasio

Este delicioso y dulce platillo viene bien después de una rutina de fuerza

Cómo hacer hot cakes con

Kanye West en México: cuándo y cómo fue la última vez que se presentó

Después de 16 años, el rapero estadounidense vuelve a la capital mexicana con dos conciertos que han generado gran expectativa

Kanye West en México: cuándo

¿Cómo hacer un gel fijador para cejas que define y estimula el crecimiento?

Una mezcla casera proporciona una fijación ligera y favorece la hidratación de la piel, además de mejorar el aspecto y la duración del maquillaje

¿Cómo hacer un gel fijador

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 30 de enero: cerrada Eje 5 Sur a la altura de Rojo Gómez

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Para la cocina soy bueno”:

“Para la cocina soy bueno”: la posición clave de “El Palillo”, el operador del Mayito Flaco recién detenido

Mafia Veracruzana incendia restaurante en Coatzacoalcos y deja narcomanta de amenaza

Procesan a “El Botox” por el asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo en Michoacán

Qué pasa con los narcolaboratorios del Cártel de Sinaloa cuando son incautados por militares

ICE mantiene recompensa de 10 mdd para capturar a Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos: “Debe ser considerado peligroso”

ENTRETENIMIENTO

Prime Video: Así quedo el

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Kanye West en México: cuándo y cómo fue la última vez que se presentó

Caifanes anuncia segunda fecha para 2026 en el Auditorio Nacional: precio de boletos, preventa y venta

Kanye West sorprende al ser captado ensayando para sus conciertos en CDMX: así sería el escenario para su show

Estas son las series de moda en Prime Video México hoy

DEPORTES

WWE Royal Rumble 2026: cuándo,

WWE Royal Rumble 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Raphael Veiga se despide de sus compañeros del Palmeiras y apunta su llegada al América

Allan Saint-Maximin, jugador del América, denuncia racismo en contra de sus hijos

Santiago Giménez lanza advertencia a los 47 equipos que quieran enfrentarse a México en el Mundial 2026

Checo Pérez reaparece en pista con Cadillac y cierra penúltimo en Barcelona