Monreal coincide con Trump en elogios a la presidenta Sheinbaum

Ricardo Monreal destaca la ecuanimidad y firmeza de Sheinbaum ante los desafíos en la relación bilateral México-Estados Unidos. (Cámara de Diputados)

La presidenta Claudia Sheinbaum fue calificada como una “líder maravillosa e inteligente” por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de una llamada telefónica de 40 minutos mantenida entre ambos mandatarios.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, expresó su coincidencia con el elogio. El legislador resaltó: “por eso coincido con Donald Trump”, y añadió que la mandataria mexicana se ha caracterizado por su “ecuanimidad, ponderación y serenidad” ante los desafíos de la relación bilateral.

Según un boletín de la Cámara de Diputados, Monreal destacó que la reacción del Congreso mexicano será fundamental en este nuevo escenario entre los gobiernos. “Es una opinión sincera, porque México está enfrentando con inteligencia estos embates”, subrayó.

El diputado consideró que la labor de la presidenta Sheinbaum es “aplaudible” y que los temas de seguridad, comercio y frontera común “van a ser resueltos de manera conjunta, de manera afortunada para los dos países”. Sobre la conversación, Monreal explicó que fue “muy productiva”.

Llamada entre Trump y Sheinbaum

El embajador estadounidense Ronald Johnson considera la conversación como un ejemplo de diálogo respetuoso y reafirma el compromiso de cooperación bilateral. (Crédito: Presidencia |EFE/ José Méndez| REUTERS/Evelyn Hockstein)

La postura oficial de Estados Unidos también fue clara. El embajador Ronald Johnson describió la llamada como un “diálogo respetuoso y productivo”.

Johnson consideró, además, que este contacto reafirmó el “compromiso compartido de seguir construyendo juntos un futuro más brillante” y destacó la importancia de mantener una comunicación directa y abierta para consolidar la cooperación bilateral.

Desde su cuenta oficial, la presidenta Sheinbaum informó que el encuentro se desarrolló en un tono “cordial y productivo”.

Sheinbaum precisó que ambas naciones avanzaron en “acuerdos relevantes”, especialmente en tópicos de seguridad, fortalecimiento de la frontera común, el tratado comercial T-MEC y las acciones contra el tráfico de drogas. La mandataria reiteró el compromiso de continuar con las reuniones y sostuvo que existen avances conjuntos en tratados comerciales y seguridad.

Donald Trump cree que Sheinbaum es una <i>“líder maravillosa”</i>

Trump resalta la coordinación con México en la frontera y el combate al narcotráfico, y anuncia posibles nuevas reuniones entre mandatarios. REUTERS/Kylie Cooper

Por su parte, Trump comunicó en su cuenta de Truth Social que la coordinación en la frontera, el combate al narcotráfico y la cooperación comercial fueron el eje central del intercambio.

Donald Trump aseguró que el diálogo resultó positivo y anunció la posibilidad de nuevos encuentros, aunque sin detallar una fecha específica. Además, dirigió un mensaje al pueblo mexicano: “México tiene una líder maravillosa e inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por ello!”, según recogió Infobae.

Monreal calificó como “inédita” la expresión pública de Trump sobre Sheinbaum y consideró que estas declaraciones reflejan la contundencia y firmeza de la presidenta mexicana.

El diputado reiteró la importancia de mantener la cooperación entre ambos países en materia de migración, seguridad y asuntos comerciales. “No bajar la guardia, no confiarse, porque finalmente el trabajo todo lo vence”, señaló.

Claudia Sheinbaum puede enviar la reforma electoral hasta la segunda quincena de febrero, afirma Monreal

Monreal subraya la inminente presentación de la reforma política-electoral, que busca reducir legisladores y fortalecer la representación ciudadana. | X- Ricardo Monreal

En cuanto a la reforma política-electoral impulsada por el Ejecutivo, Monreal recordó que la presidenta fijó la segunda quincena de febrero como plazo para enviar la iniciativa al Congreso.

Relató: “Todavía ayer la presidenta dijo que está preparándola con los temas torales que surgieron de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y que ya estará a la espera de lo que el Congreso de la Unión y el Constituyente permanente aprueben”, según el Boletín de la Cámara de Diputados.

Entre los temas en discusión destacó la reducción de 100 diputados y 32 senadores de lista nacional, la disminución de recursos públicos a partidos y órganos electorales, la eliminación del gasto ordinario en periodos sin campaña, el voto de los mexicanos en el extranjero y la posible disminución de tiempos oficiales durante campañas.