México

Los 3 alimentos que tienes en casa que sirven como pre-entreno natural para el gimnasio

Estas preparaciones pueden ser tus aliadas antes de ejercitarte

Guardar
Siempre es necesario ir bien
Siempre es necesario ir bien nutrido al gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación para una rutina de entrenamiento no solo depende de la motivación y la constancia, sino también de los alimentos que se consumen antes de la actividad física.

El pre-entreno cumple un papel fundamental en la provisión de energía, la mejora del rendimiento y la recuperación muscular, factores que pueden potenciar los resultados en el gimnasio.

Muchas personas recurren a suplementos específicos, pero existen alternativas accesibles y naturales que suelen estar disponibles en la mayoría de los hogares.

La selección de alimentos adecuados antes de ejercitarse permite optimizar la utilización de nutrientes, estabilizar los niveles de glucosa y evitar la fatiga prematura.

Ciertos productos que se encuentran en la despensa o el refrigerador ofrecen los componentes necesarios para funcionar como pre-entreno natural, sin recurrir a compuestos artificiales ni aditivos.

Avena

bowl de avena preparado para
bowl de avena preparado para un desayuno nutritivo y saludable - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena es uno de los cereales más versátiles y completos que se pueden consumir antes de entrenar. Su contenido de carbohidratos complejos proporciona energía sostenida a lo largo de la actividad física, evitando los picos y caídas bruscas de glucosa en sangre.

Además, la avena contiene fibra, vitaminas del grupo B y minerales como hierro y magnesio, que favorecen el metabolismo energético y la función muscular. Preparar un tazón de avena con frutas o semillas representa una opción práctica y efectiva para quienes buscan un pre-entreno natural y fácil de digerir.

Plátano

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano destaca por su alta concentración de potasio, un mineral esencial para la contracción muscular y la prevención de calambres.

Su aporte de azúcares naturales y carbohidratos de rápida asimilación ayuda a reponer los depósitos de glucógeno, lo que la convierte en una fruta ideal para consumir antes del ejercicio.

Además, el plátano es fácil de transportar y no requiere preparación, lo que permite incorporarla a la rutina diaria sin complicaciones. Comer una banana entre 30 y 60 minutos antes de entrenar aporta energía inmediata y contribuye al equilibrio de electrolitos.

Yogur natural

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur natural ofrece una combinación equilibrada de proteínas, hidratos de carbono y calcio, elementos clave para el rendimiento en el gimnasio. Las proteínas presentes en el yogur ayudan a proteger la masa muscular durante el esfuerzo físico y aceleran la recuperación posterior.

Los hidratos de carbono que contiene aportan energía de manera gradual, mientras que el calcio favorece la función nerviosa y muscular. Consumir yogur natural, solo o acompañado de frutas frescas, representa una alternativa sencilla y nutritiva para quienes buscan mejorar su desempeño sin recurrir a suplementos industriales.

Temas Relacionados

EjercicioGimnasioPlátanoAvenaMúsculosMasa MuscularSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Se registra explosión en Tultepec: reportan incendio en una fábrica

Bomberos del Estado de México acudieron al lugar para controlar la situación, se desconoce qué causó el accidente

Se registra explosión en Tultepec:

Esto cuestan los boletos para Caifanes en el Auditorio Nacional de la CDMX

La banda liderada por Saúl Hernández volverá al emblemático escenario capitalino en mayo de 2026

Esto cuestan los boletos para

Temblor hoy 29 de enero en México: se registró un sismo de 4.1 en Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy 29 de enero

Ataque armado contra elementos de seguridad en SLP deja tres agentes heridos y cuatro agresores detenidos

Dos de los capturados fueron identificados como probables elementos activos de la policía municipal de San Ciro De Acosta

Ataque armado contra elementos de

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Sismo de 4.0 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado contra elementos de

Ataque armado contra elementos de seguridad en SLP deja tres agentes heridos y cuatro agresores detenidos

Liberan a exdiputado del PRI ligado al CJNG en Oaxaca: cumplió 4 de 70 años de prisión

Enfrentamiento armado en Escuinapa, Sinaloa, deja heridos a dos elementos estatales

Procesan a dos sujetos por el asesinato de Nancy Jazmín, presunta expareja de un miembro del Cártel de Caborca

Despliegan mil 600 militares en Sinaloa tras ataque armado contra diputados de MC en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Esto cuestan los boletos para

Esto cuestan los boletos para Caifanes en el Auditorio Nacional de la CDMX

Cuántos millones de dólares hizo la gira de Luis Miguel, hoy destronada por Shakira y “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Spotify México: las 10 canciones más sonadas este día

‘Frida’ con Salma Hayek hace historia al ser incluida en la Biblioteca del Congreso de EEUU

Aarón Mercury responde a las críticas de Mario Bautista previo a su combate en Supernova Génesis 2026

DEPORTES

Rodrigo Aguirre saldría del América

Rodrigo Aguirre saldría del América para liberar plaza de extranjero: este es el club al que llegaría

Así será la representación mexicana de Flag Football durante el Super Bowl LX

Nailea Vidrio reaparece con nueva ocupación fuera del futbol

Así arribó Uriel Antuna a CDMX para firmar con Pumas

Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la Liga Saudí