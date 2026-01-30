México

Detienen en Tláhuac a sujeto por presunto robo: cuenta con dos ingresos previos al sistema penal

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio público para determinar su situación jurídica

Policías fueron alertados por una presunta víctima de asalto mientras realizaban recorridos de seguridad. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/ Infobae)

Uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre en posesión de un objeto punzocortante, presuntamente utilizado para despojar de sus pertenencias a un ciudadano en la alcaldía Tláhuac.

Los hechos ocurrieron cuando los policías realizaban recorridos de seguridad y vigilancia sobre las calles El Pípila y Luciano Navarrete, en la colonia Santa Catarina Yecahuizotl. Fue en ese momento que un hombre de 25 años solicitó el apoyo de los uniformados, tras ser víctima de un intento de robo.

El denunciante indicó a los oficiales que un sujeto que corría metros adelante lo había amagado con un objeto puntiagudo y lo había desapoderado de sus pertenencias. Inmediatamente, los policías se aproximaron al posible responsable y, siguiendo el protocolo de actuación policial, realizaron una revisión preventiva. Durante el procedimiento, le aseguraron un desarmador, un teléfono celular y dinero en efectivo, mismos que fueron reconocidos por la víctima como de su propiedad.

En cruce de información se encontró que el detenido ya cuenta con dos ingresos previos al sistema penal. Foto: (iStock)

Con base en estos hechos, los oficiales procedieron a la detención del hombre de 33 años de edad, a quien le informaron sus derechos constitucionales. Posteriormente, fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

De acuerdo con un cruce de información realizado por las autoridades, el detenido cuenta con antecedentes penales en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos de robo agravado y abuso sexual, registrados en el año 2025, lo que podría influir en la investigación en curso.

La SSC destacó que los recorridos de vigilancia permanente en las colonias de la capital permiten responder de manera inmediata a reportes ciudadanos y reducir el riesgo de delitos en zonas de alta incidencia. En este caso, la pronta intervención de los policías evitó que el presunto agresor continuara con su conducta delictiva y permitió recuperar los bienes de la víctima.

El uso de objetos punzocortantes en delitos de robo representa un riesgo significativo tanto para la ciudadanía como para los propios uniformados. Por ello, las autoridades enfatizan la importancia de reportar de manera inmediata cualquier intento de asalto y mantener comunicación constante con las corporaciones de seguridad.

La SSC de la CDMX reiteró su compromiso por seguir garantizando la seguridad de los ciudadanos. (Crédito: Gobierno de la Ciudad de México)

El caso se encuentra actualmente bajo investigación del Ministerio Público, quien analizará las pruebas y determinará la situación legal del detenido, incluyendo la posible vinculación con otros hechos delictivos. Asimismo, se verificará si el sujeto incurrió en algún delito adicional durante la detención.

Este hecho subraya la relevancia de la colaboración entre la ciudadanía y las autoridades de seguridad, así como la efectividad de los operativos de vigilancia en la prevención y atención de incidentes delictivos en las distintas alcaldías de la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad pública, garantizar la protección de los ciudadanos y mantener la operatividad de sus recorridos de vigilancia para prevenir actos delictivos, asegurando una respuesta rápida y eficiente ante cualquier eventualidad.

