¿Cuánto tiempo tardó Christian Nodal en tatuarse a Belinda y a Ángela Aguilar?

Los tatuajes de Christian Nodal que muestran su patrón en el amor.

El tiempo que Christian Nodal tardó en dedicar tatuajes a Belinda y, posteriormente, a Ángela Aguilar volvió a generar atención mediática por la rapidez con la que el cantante ha vinculado su vida sentimental con marcas permanentes en la piel.

La comparación entre ambas relaciones resurgió luego de que el intérprete de regional mexicano mostrara el nuevo tatuaje que se hizo en su mano con el nombre de su esposa “Ángela”.

En redes sociales, usuarios comenzaron a contrastar los periodos entre el inicio de cada relación y el momento en que el cantante decidió recurrir al tatuaje, señalando que los lapsos fueron significativamente distintos.

(IG: @tattoosbyjavier13)

Sus tatuajes sobre Belinda

La relación entre Christian Nodal y Belinda Peregrín saltó al centro del espectáculo el 5 de agosto de 2020, cuando ambos confirmaron su romance después de coincidir como coaches en un programa de televisión. Ese mismo mes la pareja comenzó a compartir imágenes y mensajes en redes y pronto se convertirían en una de los más seguidas en la industria musical latinoamericana.

A tan solo unas semanas de haber hecho oficial su noviazgo, Nodal sorprendió a sus seguidores con su primer tatuaje dedicado a Belinda: la palabra “Beli” grabada junto a la oreja. Este tatuaje fue detectado por la prensa y fans sólo semanas después de anunciar su relación.

Al mes siguiente, en septiembre de 2020, Nodal optó por un segundo tatuaje, aún más visible, con los ojos de Belinda en el centro del pecho. El diseño se inspiró en una fotografía enviada por la propia cantante.

(Foto: captura de pantalla/Instagram @belindapop)

Para diciembre de 2020, ambos artistas celebraron cuatro meses juntos tatuándose símbolos complementarios: él eligió un arco con el número 4 en la mano, mientras que ella optó por un corazón flechado con el mismo número.

En noviembre de 2021, Nodal sumó un cuarto tatuaje por Belinda, la palabra “Utopía” y un corazón rojo en la frente, en homenaje al disco más emblemático de la intérprete.

La relación llegó a su fin el 12 de febrero de 2022. Posteriormente, el intérprete comenzó a modificar o cubrir cada uno de los tatuajes que recordaban su historia con Belinda. La palabra “Beli” fue reemplazada por los símbolos de los cuatro palos de cartas de póker, los ojos en el pecho fueron tapados con un diseño de alas y la inscripción “Utopía” desapareció bajo una flor en la frente.

El tatuaje de "Utopía" fue el último que Nodal se hizo en relación a Belinda, a finales de 2021 (Foto: Archivo)

La cantante Belinda también recurrió a la tinta durante su relación con Nodal. Llevaba un corazón en el tobillo desde antes de iniciar el noviazgo y, durante la relación, añadió las iniciales “CN”. Posteriormente, tras la ruptura, la artista rellenó el corazón para borrar la referencia a su expareja.

Sus tatuaje sobre Ángela Aguilar

En mayo de 2024, Christian Nodal inició una nueva relación con Ángela Aguilar tras anunciar su ruptura con la cantante argentina Cazzu. El 10 de junio de ese año, se confirmó públicamente el romance tras semanas de rumores.

El 24 de julio de 2024, Nodal y Aguilar celebraron una boda privada en Hacienda San Gabriel de las Palmas, Morelos, en presencia de familiares y amigos íntimos como Marc Anthony y Nadia Ferreira.

Sin embargo, fue hasta enero de 2025 que Nodal finalmente llevó el amor por su esposa a su piel. Fue este 29 de enero, durante su presentación en la Feria de León que dejó ver el nombre de su esposa en el dorso de su mano.

Nodal deja ver su nuevo tatuaje con el nombre de su esposa "Ángela". (TikTok)

El diseño, en tipografía sencilla, fue captado por asistentes y viralizado en redes sociales. Días previos, circularon imágenes del cantante en un estudio de tatuajes acompañado de Aguilar, pero el tatuador cubrió el diseño realizado. También se habría hecho uno más en el cuello, aunque por ahora sólo se le ha visto una “N”.

Durante su relación con Cazzu, Nodal también se tatuó símbolos relacionados con la rapera argentina. Tras la ruptura, el cantante optó por retirarlos.