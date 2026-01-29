México

Qué tan seguro es aplicarse la vacuna contra el sarampión

Los brotes de esta enfermedad en México despertaron alerta en miles de familias

Guardar
Aunque los síntomas del sarampión
Aunque los síntomas del sarampión pueden ser similares a los de otras enfermedades, existen diferencias claras. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que continúa representando una amenaza para la infancia a nivel mundial.

Según la Organización Panamericana de la Salud, la vacuna disponible es segura y eficaz, y ha sido esencial para reducir drásticamente los casos graves y las muertes asociadas a esta infección.

Desde 1974, las campañas de inmunización han permitido evitar 93,7 millones de muertes por sarampión en el planeta.

En el continente americano, entre 2000 y 2023, la vacunación salvó 6,2 millones de vidas, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.

La vacuna contra el sarampión destaca por su perfil de seguridad comprobada y por su valor económico.

La Organización Panamericana de la Salud informó que, en 94 países de ingresos bajos y medios, cada dólar invertido en inmunización contra el sarampión generó un retorno de $76,5, demostrando su importancia sanitaria y social.

Qué pasa con las personas que no se vacunan contra el sarampión

Antes del inicio de la vacunación masiva en 1980, el sarampión provocaba cada año la muerte de 2,6 millones de personas en el mundo, incluyendo 12 mil en el continente Americano.

En el continente Americano, las
En el continente Americano, las campañas de vacunación evitaron 6,2 millones de muertes por sarampión entre 2000 y 2023, según datos oficiales FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Los niños malnutridos y las personas con sistemas inmunológicos debilitados corren un mayor riesgo de presentar complicaciones graves como diarrea intensa, infecciones de oído, neumonía, encefalitis o ceguera.

Dado que no existe tratamiento antiviral específico contra el sarampión, la vacunación es la principal herramienta para prevenir la enfermedad y sus efectos más graves.

La vacunación es la única
La vacunación es la única manera de prevenir el sarampión y redujo la mortalidad mundial en un 83% entre 2000 y 2023 (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)

Las actividades de inmunización provocaron una reducción del 83% en la tasa mundial de mortalidad entre 2000 y 2023, según la Organización Panamericana de la Salud.

Más allá de las cifras, la inmunización contra el sarampión sigue marcando la diferencia entre la vida y la muerte para millones de familias.

El alcance de esta intervención sanitaria es contundente: millones de personas han sido protegidas y comunidades enteras han experimentado transformaciones sociales y económicas notables gracias a sus beneficios.

Cómo se transmite el sarampión

El virus se transmite por las gotículas que expulsa una persona infectada por la nariz, boca o faringe.

Además, puede permanecer activo en el aire o sobre superficies durante dos horas, lo que favorece su rápida propagación.

Antes de la vacunación masiva,
Antes de la vacunación masiva, el sarampión causaba la muerte de 2,6 millones de personas por año en el mundo, incluyendo 12.000 en América (AP Foto/Juan Karita)

Los síntomas iniciales incluyen fiebre alta, secreción nasal, enrojecimiento de los ojos, manchas blancas en la mucosa bucal y una erupción generalizada que afecta todo el cuerpo.

Riesgos poco frecuentes en la vacuna contra el sarampión

  • Fiebre alta que puede provocar convulsiones febriles. Ocurre en aproximadamente 1 de cada 3.000 a 4.000 niños vacunados. No deja secuelas a largo plazo.
  • Disminución temporal del recuento de plaquetas (púrpura trombocitopénica inmune). Se estima un caso por cada 40.000 niños vacunados.
  • Reacciones alérgicas graves (anafilaxia), extremadamente raras.
  • En personas con sistemas inmunitarios debilitados, puede producirse una forma atenuada de sarampión; por ello, la vacuna está contraindicada en estos pacientes

Temas Relacionados

SarampiónVacuna contra el sarampiónmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de enero: L7 del MB presenta retrasos debido a la presencia de manifestantes en Paseo de la Reforma

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

De diabetes a cáncer: estas son las enfermedades que el café ayuda a combatir, según la UNAM

Esta deliciosa bebida tiene beneficios para la salud

De diabetes a cáncer: estas

Esta es la cifra millonaria que Necaxa habría ofrecido por un delantero de Independiente

El club hidrocálido estaría negociando la llegada del delantero de 21 años, buscando que sume proyección internacional a la ofensiva en el Clausura 2026

Esta es la cifra millonaria

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Culiacán Rosales

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce

Clima: las temperaturas que predominarán este 29 de enero en Cancún

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima: las temperaturas que predominarán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Del Mayito Flaco al “Carlitos

Del Mayito Flaco al “Carlitos Rugrats”: así es la estructura donde operaba “El Palillo”

Cuál sería la relevancia de El Dorado en la disputa entre “Los Chapos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

Fiscalía de Michoacán cumplimentó orden de aprensión contra “El Botox” por el asesinato de Bernardo Bravo

Autoridades de Guanajuato confirman tres detenidos por el asesinato de 11 personas en Salamanca

La Marina detuvo a Israel Vizcarra, alias “Palillo”, jefe de plaza de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Trabajador frustra asalto de grupo

Trabajador frustra asalto de grupo armado al hotel de Roberto Palazuelos en Tulum, hay 4 detenidos

Tras acusaciones de Pati Chapoy sobre muerte de mamá de Daniel Bisogno, Raquel Bigorra cuenta cómo era la relación familiar

Organizadores del Axe Ceremonia asumen responsabilidad por muerte de fotógrafos y buscan acuerdo con familiares

Sylvia Pasquel da importante anuncio sobre la salud y la carrera de Alejandra Guzmán

‘Max’ arrasa en Netflix: La historia de un perro militar que domina el Top 10 de películas en México

DEPORTES

Esta es la cifra millonaria

Esta es la cifra millonaria que Necaxa habría ofrecido por un delantero de Independiente

Quién es el auxiliar de André Jardine que podría dejar el club América

Este es el mediocampista de la MLS que Tigres estaría buscando fichar

Así reaccionaron Robert Morales y Coco Carrasquilla ante la posible llegada de Uriel Antuna a Pumas

¿Quién es Pedro Bravo, posible refuerzo de Tigres?