Qué tan seguro es aplicarse la vacuna contra el sarampión

Aunque los síntomas del sarampión pueden ser similares a los de otras enfermedades, existen diferencias claras. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que continúa representando una amenaza para la infancia a nivel mundial.

Según la Organización Panamericana de la Salud, la vacuna disponible es segura y eficaz, y ha sido esencial para reducir drásticamente los casos graves y las muertes asociadas a esta infección.

Desde 1974, las campañas de inmunización han permitido evitar 93,7 millones de muertes por sarampión en el planeta.

En el continente americano, entre 2000 y 2023, la vacunación salvó 6,2 millones de vidas, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.

La vacuna contra el sarampión destaca por su perfil de seguridad comprobada y por su valor económico.

La Organización Panamericana de la Salud informó que, en 94 países de ingresos bajos y medios, cada dólar invertido en inmunización contra el sarampión generó un retorno de $76,5, demostrando su importancia sanitaria y social.

Qué pasa con las personas que no se vacunan contra el sarampión

Antes del inicio de la vacunación masiva en 1980, el sarampión provocaba cada año la muerte de 2,6 millones de personas en el mundo, incluyendo 12 mil en el continente Americano.

En el continente Americano, las campañas de vacunación evitaron 6,2 millones de muertes por sarampión entre 2000 y 2023, según datos oficiales FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Los niños malnutridos y las personas con sistemas inmunológicos debilitados corren un mayor riesgo de presentar complicaciones graves como diarrea intensa, infecciones de oído, neumonía, encefalitis o ceguera.

Dado que no existe tratamiento antiviral específico contra el sarampión, la vacunación es la principal herramienta para prevenir la enfermedad y sus efectos más graves.

La vacunación es la única manera de prevenir el sarampión y redujo la mortalidad mundial en un 83% entre 2000 y 2023 (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)

Las actividades de inmunización provocaron una reducción del 83% en la tasa mundial de mortalidad entre 2000 y 2023, según la Organización Panamericana de la Salud.

Más allá de las cifras, la inmunización contra el sarampión sigue marcando la diferencia entre la vida y la muerte para millones de familias.

El alcance de esta intervención sanitaria es contundente: millones de personas han sido protegidas y comunidades enteras han experimentado transformaciones sociales y económicas notables gracias a sus beneficios.

Cómo se transmite el sarampión

El virus se transmite por las gotículas que expulsa una persona infectada por la nariz, boca o faringe.

Además, puede permanecer activo en el aire o sobre superficies durante dos horas, lo que favorece su rápida propagación.

Antes de la vacunación masiva, el sarampión causaba la muerte de 2,6 millones de personas por año en el mundo, incluyendo 12.000 en América (AP Foto/Juan Karita)

Los síntomas iniciales incluyen fiebre alta, secreción nasal, enrojecimiento de los ojos, manchas blancas en la mucosa bucal y una erupción generalizada que afecta todo el cuerpo.

Riesgos poco frecuentes en la vacuna contra el sarampión

Fiebre alta que puede provocar convulsiones febriles. Ocurre en aproximadamente 1 de cada 3.000 a 4.000 niños vacunados. No deja secuelas a largo plazo.

Disminución temporal del recuento de plaquetas (púrpura trombocitopénica inmune). Se estima un caso por cada 40.000 niños vacunados.

Reacciones alérgicas graves (anafilaxia), extremadamente raras.

En personas con sistemas inmunitarios debilitados, puede producirse una forma atenuada de sarampión; por ello, la vacuna está contraindicada en estos pacientes