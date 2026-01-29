México

Pepe Aguilar revela si Ángela Aguilar y Nodal ya quieren tener hijos: “Que Dios los ayude”

Pepe Aguilar fue cuestionado sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en abuelo, tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, y habló del momento que atraviesa la joven pareja

Pepe Aguilar habló de los
Pepe Aguilar habló de los planes de Ángel y Nodal sobre ser papás. (Redes sociales/CUARTOSCURO)

Desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal contrajeron matrimonio, la conversación pública no ha dejado de girar en torno a un tema recurrente: la posibilidad de que la pareja se convierta en padres en el corto plazo.

Fue durante una entrevista con Despierta América que Pepe Aguilar fue consultado directamente sobre si espera convertirse nuevamente en abuelo a raíz del matrimonio de su hija menor. Sin esquivar el tema, el cantante y productor habló del momento personal y profesional que atraviesan su hija y yerno.

El intérprete de “Miedo” dejó claro que no existe ninguna prisa ni presión familiar sobre el tema. “Ellos creo que no quieren tener hijos por el momento. Están muy chavitos, tienen 22 y 27 años”, expresó la cabeza de la dinastía Aguilar, subrayando que no es un asunto recurrente en sus conversaciones con su hija menor.

Pepe Aguilar, Christian Nodal, Ángela Aguilar.
Pepe Aguilar, Christian Nodal, Ángela Aguilar. (Redes sociales)

El artista manifestó que respeta los tiempos y decisiones de la pareja: “Que Dios los ayude y si dan nietos pues que den nietos y si no, pues también”, añadió Pepe Aguilar, marcando distancia sobre cualquier expectativa para los cantantes.

Pepe Aguilar ya es abuelo de dos niñas, hijas de su primogénito, Emiliano Aguilar. No obstante, esta faceta de su vida familiar ha transcurrido en un contexto de distancia, ya que el cantante no mantiene relación con su hijo mayor desde hace varios años. En meses recientes, ambos han protagonizado intercambios públicos que han evidenciado tensiones aún no resueltas dentro de la familia Aguilar.

En una entrevista previa, Ángela Aguilar explicó que convertirse en madre no figura entre sus objetivos cercanos, ya que su prioridad es consolidar su carrera musical: “Quizá algún día sea madre, pero no te voy a decir cuántos años. Pienso que después de seis o siete álbumes, quizás sí. Será en tiempos de álbumes”, declaró a Mireya Gallegos en octubre de 2024.

Nodal no vería a su
Nodal no vería a su hija desde hace meses. (Tiktok/IG)

Por otro lado, aunque Christian Nodal ya es padre, su relación con su hija se ha mantenido mayormente fuera del foco público desde su separación de Cazzu, y se afirma que no ve a la menor desde mayo de 2025, aunque sí ha reconocido en entrevistas que le gustaría tener más hijos.

Pepe Aguilar critica el ambiente en redes sociales

Durante la charla en Despierta América, Pepe Aguilar expresó su molestia por la dinámica negativa que observa actualmente en las redes sociales, señalando que se han transformado en espacios donde predominan el odio, la crítica y los rumores infundados, ello en medio de la “funa” que atraviesa su familia desde hace meses a raíz de la relación de Ángela con Nodal.

Aguilar habló sobre aspectos de
Aguilar habló sobre aspectos de su vida personal pocas veces expuestos en el pasado. (Pepe Aguilar / Facebook)

El cantante comentó que, a diferencia de etapas anteriores, hoy en día no comprende el “juego” digital y prefiere mantenerse enfocado en su música y su familia.

“Las redes sociales no las minimizo, pero están pasando por una etapa que yo no entiendo… se trata de odiar y tirarle mala onda a alguien, de contestar mentiras o levantar falsos. Y pues qué flojera, prefiero hacer música”, afirmó.

