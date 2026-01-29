México

Conductores de Hoy mandan mensaje a Imelda Tuñón tras declaraciones sobre Maribel Guardia: “Que la aconsejen bien”

Ya se cumplió un año desde que suegra y nuera comenzaron una batalla legal por temas relacionados con la manutención del hijo de Julián Figueroa

Julián Figueroa murió en abril
Julián Figueroa murió en abril de 2023 a los 27 años; estaba casado con Imelda Tuñón y tenía un hijo con ella. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Un año después de que Maribel Guardia comenzó un proceso legal en contra de Imelda Tuñón por cuestiones relacionadas con la manutención de su nieto, continúa el conflicto entre suegra y nuera.

La viuda de Julián Figueroa contó una historia sobre la actriz que dividió opiniones en redes.

“A mí desde antes de que anduviera con Julián, mi abuelo no estaba muy convencido. Él me dijo: 'Es que esta señora, mi socio, el arquitecto, me ha dicho varias veces que la han invitado a rifas y cada quien pone 100 mil pesos. El que gana se queda con Maribel Guardia toda la noche.’ También me dijo eso otra persona… hace muchos años”, declaró en entrevista para Gustavo Adolfo Infante.

Suegra y nuera mantuvieron una
Suegra y nuera mantuvieron una relación cordial tras la muerte del cantante, pero todo cambió en 2025. (Crédito: Cuartoscuro)

Tras el escándalo que se desató, la actriz costarricense se defendió en un encuentro con medios en el aeropuerto.

“Lo dijo su abuelito y yo lo que dije es que yo quería mucho a su abuelito, era un señor muy respetable. Quiero mucho a su abuelita, que es una dama y ha sido una figura muy importante, tanto el abuelo como la abuelita para Imelda. Así que, por respeto al abuelito, no voy a hablar mal del abuelito“, comentó ante las cámaras y micrófonos del programa ‘Hoy’.

Eso no fue todo, también aseguró que Tuñón le ha enviado audios de su nieto hablando mal de ella.

(Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)
(Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Conductores de “Hoy” mandan mensaje a Imelda Tuñón

Las declaraciones de Maribel Guardia sobre los supuestos audios de su nieto fueron retomadas por el matutino de Televisa.

Ahí, los conductores no solo lamentaron lo que ha sucedido en el último año, también le mandaron un mensaje a la madre del menor.

"Ojalá que quien aconseja a la mamá del niño, pues que le aconsejen bien porque al final también se trata de agradecer y de humanidad, de empatía“, comentó Andrea Legarreta.

(Programa Hoy)
(Programa Hoy)

“Y que la vida después te pasa muchas facturas, ¿no? De las tonterías que uno comete de adolescente. Sí. Porque luego estas cosas también son parte de la inmadurez. Pero como dices tú, si no te rodeas de gente que te pueda estar aconsejando bien, híjole”, continuó Galilea Montijo.

Por otra parte, Tania Rincón habló sobre cómo es Maribel Guardia: “Es que en su parte, todos los que tenemos la fortuna de conocerla sabemos que no merece pasar y atravesar lo que está atravesando”.

