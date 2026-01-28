México

Sheinbaum respondió si México dotará de petróleo a Cuba en medio de la crisis de Venezuela

La presidenta explicó que hay dos formas en las que Pemex puede entregar el hidrocarburo a la isla

Sheinbaum indicó que México tiene
Sheinbaum indicó que México tiene dos formas de dotar de petróleo a Cuba. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró si Petróleos Mexicanos (Pemex) continúa enviando petróleo a Cuba, luego de que esta semana se difundió que la empresa retiraría de su agenda el envío de crudo a la isla.

Esto último generó polémica, debido a que México es el principal exportador del hidrocarburo a Cuba tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por el gobierno de Estados Unidos.

La mandataria aprovechó que fue cuestionada nuevamente sobre el tema en su conferencia mañanera de hoy, para aclarar sus declaraciones de ayer, señalando que fueron malinterpretadas al afirmar que ella nunca confirmó si se suspendió el envío o no.

En este sentido, explicó que hay dos formas por las que México puede entregar petróleo a Cuba. Una de ellas es a través de contratos entre Pemex y las autoridades cubanas, y la segunda, por ayuda humanitaria.

“Aclarar lo que se dijo ayer, hay dos vías por las que se entrega petróleo a Cuba. Una es a través de contratos que establece petróleos mexicanos con alguna institución del gobierno cubano. Ahí en ese contrato, es lo que yo dije, Petróleos Mexicanos determina, de acuerdo con el contrato cuándo se envía.

“La otra es la vía humanitaria, que también se envía petróleo por ayuda humanitaria, como otras cosas que se envían por ayuda humanitaria, recientemente Estados Unidos envió ayuda humanitaria a la isla y otros países han enviado ayuda humanitaria a la isla.

Sin embargo, dijo que “la ayuda humanitaria a cuba como otros países continúa”, pues “México siempre ha sido solidario con todo el mundo”, recalcando que el contrato es con Pemex, entonces ahí se determina qué y cuando se envía.

“Por eso digo que es una decisión soberana y con Pemex en terminos de contrato cuándo envía, yo nunca hablé sobre si se había suspendido o si no se había suspendido, esa fue una interpretación posterior que salió en un periódico.

“(...) Y son decisiones soberanas, el tema del contrato, obviamente el contrato es con Pemex, entonces ahí en el contrato se determina qué se envía, cuando se envía”, concluyó.

Ayer, Sheinbaum afirmó que la decisión sobre el envío de petróleo de Pemex a Cuba corresponde a la soberanía de México y a la autonomía de la empresa, enfatizando que la política de apoyo energético a la isla responde a motivos humanitarios y que no se trata de una postura reciente, sino de una tradición basada en la solidaridad ante el desabasto provocado por el bloqueo contra Cuba.

Al ser consultada sobre la posible suspensión de los envíos, la mandataria subrayó que Pemex toma decisiones en función de la relación contractual que mantiene con Cuba y que cualquier cambio relevante será informado oportunamente.

La exportación de petróleo mexicano a Cuba ha generado críticas de sectores políticos en México y Estados Unidos, quienes advierten sobre posibles repercusiones en la renegociación del T-MEC.

A pesar de estas críticas, el gobierno estadounidense ha señalado que permitirá que México continúe con el suministro a la isla.

