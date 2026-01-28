México

Salud niega desabasto de vacunas contra el sarampión: da a conocer protocolo aplicado desde el primer caso detectado

La dependencia aseguró haber adquirido más de 27 millones de dosis para aplicar al menos a siete grupos prioritarios en México

La secretaría de Salud afirmó
La secretaría de Salud afirmó que en México se cuenta con vacunas suficientes para el sarampión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Derivado de información que ha circulado en algunos medios de comunicación sobre un posible desabasto de vacunas contra el sarampión, la Secretaría de Salud subraya que el país dispone de dosis suficientes para proteger a la población y mantiene activos los protocolos internacionales para controlar cualquier brote.

La dependencia informó que el abastecimiento de vacunas está garantizado en las diferentes entidades federativas y que los esquemas de vacunación continúan aplicándose conforme a lo programado.

Disponibilidad y aplicación de vacunas en México

A través de un comunicado este 28 de enero de 2026, la Secretaría de Salud aseguró que existen más de 23 millones de vacunas disponibles en todo el territorio nacional, superando las necesidades actuales.

El total de dosis adquiridas alcanza los 27 millones, y hasta el 23 de enero de 2026, se habían aplicado 12 millones 240 mil 453 vacunas, según los datos oficiales.

La estrategia nacional contempla la ampliación de la cobertura, con énfasis en completar esquemas y extender la vacunación a personas hasta los 49 años. Las acciones incluyen campañas informativas y jornadas intensivas para garantizar el acceso a la vacuna.

Protocolos de acción ante casos detectados

Desde el 14 de febrero de 2025, fecha del primer caso importado, las autoridades sanitarias pusieron en marcha los protocolos internacionales de control. Estos contemplan la vacunación focalizada en 25 manzanas alrededor de cada caso, la búsqueda activa de posibles contagios y la aplicación inmediata de cercos vacunales mediante visitas domiciliarias.

La secretaría de Salud aseguró
La secretaría de Salud aseguró que ya realiza campañas de vacunación para combatir el sarampión en México. (REUTERS/Raquel Cunha/Archivo)

Se desplegaron Equipos de Respuesta Rápida en coordinación con los Consejos Estatales de Vacunación y se fortaleció la vigilancia epidemiológica en toda la república. Además, se retomaron las Semanas Nacionales de Vacunación y se lanzó una campaña nacional de comunicación para informar a la población sobre la importancia de la inmunización.

La colaboración con organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) refuerza la capacidad de respuesta y diagnóstico, permitiendo la identificación de genotipos circulantes y el cumplimiento de compromisos globales.

Grupos vulnerables y recomendaciones de vacunación

La vacuna está indicada para los siguientes grupos de población:

  • Niñas y niños de un año y de 18 meses.
  • Población rezagada de dos a nueve años.
  • Personas de 10 a 49 años que no tengan o no recuerden su esquema completo.
  • Personal de salud.
  • Personal educativo.
  • Jornaleros agrícolas.
  • “Dosis cero” para niñas y niños de seis a 11 meses en zonas con brotes activos.

La Secretaría de Salud exhortó a madres, padres y responsables de menores a revisar la Cartilla Nacional de Salud y acudir a las unidades médicas para completar el esquema de vacunación.

La vacuna es gratuita, segura y eficaz, afirmaron las autoridades, quienes reiteraron el compromiso de reducir complicaciones y evitar defunciones, priorizando la protección de los grupos más vulnerables.

