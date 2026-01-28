México

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias cobran su dinero hoy 28 de enero

La distribución de los recursos terminará el día de hoy

Las beneficiarias de la Pensión
Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán su primer pago de 2026 en enero (Secretaría del Bienestar)

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondientes al bimestre enero-febrero de 2026 están a punto de terminar.

Este año, el apoyo a cada persona adulta mayor subió de 3 mil pesos bimestrales a 3 mil 100 pesos. El dinero se puede cobrar de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

Cabe recordar que la iniciativa fue implementada por el gobierno de Claudia Sheinbaum desde 2025 y va dirigida a mujeres de 60 a 64 años de edad. Al cumplir 65 años, las beneficiarias pasarán automáticamente a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Al cumplir 65 años,
Al cumplir 65 años, las beneficiarias pasarán automáticamente a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

¿Qué beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar reciben su pago hoy 28 de enero?

De acuerdo con el calendario oficial publicado por las autoridades, las personas que cobran hoy miércoles 28 de enero el pago de la Pensión Mujeres Bienestar son aquellas cuya primera letra de su CURP inicie con W, X, Y, Z.

El método de distribución busca que cada grupo acuda en la fecha asignada, facilitando así el acceso a los recursos y reduciendo los tiempos de espera.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la pensión?

El calendario oficial ayuda a las beneficiarias a saber con exactitud cuándo se depositará la pensión, lo que les permite organizar sus finanzas y despejar dudas sobre la llegada de los recursos.

La app gratuita del Banco del Bienestar, disponible para Android y iOS en Google Play Store y App Store, ofrece acceso inmediato a los saldos y movimientos de la cuenta. Esta plataforma digital garantiza la seguridad de los datos y agiliza la consulta de información.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, las beneficiarias que prefieren una alternativa presencial pueden acudir a los cajeros automáticos de las sucursales del Banco del Bienestar y, tras insertar la tarjeta, consultar su saldo siguiendo las instrucciones del sistema.

¿Cuándo será el próximo pago a las adultas mayores?

El calendario previsto para la próxima entrega de recursos económicos establece como referencia el mes de marzo de 2026. Esta fecha surge del modo habitual en que se reparten los apoyos en ciclos anteriores.

En el transcurso de los meses previos, las autoridades exhortan a la población a consultar únicamente los canales oficiales para novedades y aclaraciones. Las principales vías de información son la Secretaría de Bienestar y la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes.

De este modo, se busca evitar confusiones o fraudes derivados de información falsa o no verificada.

La asignación de más de
La asignación de más de 56 mil millones de pesos para financiar y operar la Pensión Mujeres Bienestar evidencia el incremento en el número de beneficiarias registrado en el país (Secretaría del Bienestar)

La Pensión Mujeres Bienestar ampliará su cobertura este 2026

La asignación de más de 56 mil millones de pesos para financiar y operar la Pensión Mujeres Bienestar evidencia el incremento en el número de beneficiarias registrado en el país. En 2025, este programa ya había alcanzado a 3 millones de mujeres mexicanas, mientras que las proyecciones para el año en curso indican que la cifra superará los 3.4 millones.

El objetivo central de esta política consiste en elevar la calidad de vida de las mexicanas, con énfasis en quienes se encuentran en condición vulnerable.

