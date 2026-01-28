México

Mujer fue violentamente arrojada desde auto en movimiento en calles de San Luis Potosí

Los hechos ocurrieron a las 4:00 horas del 24 de enero, cuando el automóvil circulaba en la calle de Precursores de la Revolución, al sur del estado

En las últimas horas una grabación que circula en redes sociales ha causado mucha indignación entre los usuarios y ciudadanos, al haber sido captado por una cámara de seguridad el momento en que una mujer fue arrojada de un vehículo en movimiento.

Los hechos ocurrieron a las 4:00 horas del 24 de enero, cuando el automóvil circulaba en la calle de Precursores de la Revolución, al sur de San Luis Potosí, de acuerdo a información obtenida por la filmación.

Durante el video se puede observar que la unidad transitaba con la puerta delantera abierta en las calles del estado, tras detenerse momentáneamente, alguien dentro del vehículo arroja a la mujer contra el pavimento, quien al caer lanza un grito de dolor.

Segundos después el conductor sigue su marcha dejando atrás a la víctima, mientras ella permanece sobre el asfalto, moviéndose lentamente. Fuentes revelaron que tras el hecho la afectada alcanzó a arrastrarse a la maleza para ocultarse.

Hasta el momento, no se ha revelado a los responsables de este incidente, ni la identidad de la mujer que fue arrojada en vía pública. Se espera mayor información de la fiscalía del estado para esclarecer el tema.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández aseguró que tiene conocimiento sobre el video viral, y pidió a la persona afectada acercarse con las autoridades pertinentes con el fin de comenzar con la carpeta de investigación.

“El llamado sería para la joven que sufrió esta agresión, que nos pueda contactar vía denuncia anónima o 911 que nos pueda contactar o directamente a la Fiscalía General del Estado”, expresó el funcionario.

Por otra parte, declaró que áreas especializadas se encuentran analizando la veracidad de la filmación, para dar seguimiento al incidente. Pero de la misma forma, reiteró su ayuda a la víctima para llevar a cabo el proceso legal y aclarar los hechos.

De acuerdo con Juárez Hernández, se ha solicitado a la Policía de Investigación y al C5 un reporte acerca del caso y posibles detalles que ayuden a saber con exactitud lo sucedido, también se envió a elementos policiales a la zona para recabar evidencia, pero hasta el momento no se ha encontrado nada.

La Fiscalía General del Estado (FGE) declaró que ha visto el video, pero que no existe una denuncia sobre este incidente donde la mujer fue arrojada desde un vehículo en la colonia Juan Sarabia.

