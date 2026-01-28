México

Precio del dólar hoy: Peso mexicano cede terreno al cierre de la cotización de hoy 28 de enero de 2026

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional. Este video explica cómo sus variaciones de precio afectan las importaciones, el poder adquisitivo de las familias y la economía en general.

La cotización del dólar estadounidense frente al peso mexicano muestra un movimiento ascendente tras el retroceso registrado en la sesión previa, en un contexto donde los participantes del mercado permanecen atentos a señales sobre la dirección futura de la política monetaria de la Reserva Federal. Esta cautela responde a la necesidad de ajustar las proyecciones respecto al diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos.

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 17,19 pesos mexicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,48% si se compara con los 17,13 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un descenso 1,57%, por ello en términos interanuales todavía mantiene una disminución del 15,9%.

En relación a jornadas pasadas, con este dato interrumpió la racha plana que llevaba en las cinco jornadas anteriores. La cifra de la volatilidad presentó un rendimiento ligeramente inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, presentándose como un valor con menos variaciones de lo esperado en este contexto.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

Conoce los pronósticos económicos para
Conoce los pronósticos económicos para el dólar en México este 2026. (REUTERS/Edgard Garrido/Archivo)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50, y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

