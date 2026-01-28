México

Dólar sube en México: USD/MXN abre sesión del 28 de enero con ligera recuperación tras caída semanal

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Conoce cómo se cotiza el dólar en México este miércoles 28 de enero de 2026. (Cuartoscuro)

El dólar estadounidense se negocia al inicio de la sesión de este miércoles 28 de enero de 2026 a 17,19 pesos mexicanos en promedio, lo que representa un incremento de 0,31% respecto a los 17,13 pesos registrados en la jornada anterior, según reporta Dow Jones.

En términos semanales, la divisa acumula una disminución de 1,73%, mientras que en el balance interanual aún conserva un retroceso de 16,04%. Tras cinco jornadas consecutivas de cotizaciones planas, el dólar frena su racha y muestra un ligero repunte en la apertura.

En cuanto a la volatilidad de los últimos siete días, esta se mantiene ligeramente por debajo del promedio anual, lo que indica que el tipo de cambio ha presentado menos variaciones de lo habitual en esta fase reciente.

A la apertura de los mercados americanos, el peso mexicano opera en terreno negativo y se ubica en el séptimo lugar entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar. El tipo de cambio USD/MXN presenta un sesgo alcista, a medida que el billete verde corrige parte de la caída de la jornada anterior.

Según el análisis matutino del Grupo Financiero Monex, los inversionistas esperan señales más claras sobre la política monetaria de la Reserva Federal, lo que influirá en las expectativas del diferencial de tasas entre México y Estados Unidos.

Pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50, y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Un poco sobre el peso mexicano

El peso mexicano es una de las monedas más negociadas en América Latina en los mercados internacionales. (Cuartoscuro)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de la República Mexicana y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta más negociada en el mundo, siendo la primera de ellas en América Latina y la tercera a nivel continental sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en el territorio azteca tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

