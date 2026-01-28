Dirigencia de MC condena el ataque contra dos diputados en Sinaloa

Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de Movimiento Ciudadano, exige el esclarecimiento del ataque. | Foto: IG @alvarezmaynez

Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, condenó el ataque armado en Culiacán contra los diputados de su partido, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, la tarde de este 28 de enero.

El dirigente de MC consideró el hecho una muestra de la “crisis de impunidad y violencia” que atraviesa tanto Sinaloa como el resto del país, y urgió a las autoridades a garantizar el esclarecimiento del caso.

En un mensaje difundido en redes sociales, Álvarez Máynez señaló: “Condenamos el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán”. El coordinador de Movimiento Ciudadano remarcó que la dirigencia nacional estará vigilante de la evolución de la investigación y que no debe haber impunidad.

El gobernador Rubén Rocha Moya instruyó investigar con prontitud el ataque armado ocurrido este 28 de enero en Culiacán. (Crédito: X | @rochamoya_)

Según medios locales, el atentado ocurrió en la zona del Malecón viejo, a la altura de la calle Domingo Rubí, en Culiacán, Sinaloa. No se han dado más detalles sobre el ataque.

En ese sentido, un operativo de seguridad fue desplegado tras el ataque armado contra los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, quienes resultaron heridos y permanecen hospitalizados.

La iniciativa se tomó luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya solicitó a la Fiscalía General del Estado, encabezada por Claudia Zulema Sánchez, rapidez en las investigaciones.

Rocha Moya ordenó al secretario de Seguridad Pública, Óscar Rentería Schazarino, ejecutar de inmediato las acciones de búsqueda y captura de los agresores

Contexto de violencia en Sinaloa

El gobernador Rubén Rocha Moya considera 'comunes' los ataques armados contra fuerzas policiacas en Sinaloa. (Cimagen Ilustrativa Infobae)

La situación de violencia en Sinaloa sigue siendo motivo de preocupación. Tan solo un día antes, el pasado 27 de enero, hubo otro ataque en un taller mecánico de La Lima.

En ese caso, ciudadanos reportaron una agresión con armas de fuego en el taller mecánico Car Tec Automotriz, ubicado en la avenida Josefa Ortiz de Domínguez y calle Estrella.

Al llegar, elementos de la Guardia Nacional y la Cruz Roja hallaron a dos víctimas: Javier N, de 59 años, quien murió en el lugar tras recibir impactos de bala, y Gregorio N, de 54 años, que resultó herido, según información de medios locales como Debate. Hasta ahora, las autoridades no han aclarado si estas personas eran empleados o clientes del establecimiento.

El gobernador Rubén Rocha Moya calificó de “comunes” los ataques armados contra corporaciones policiacas. Tras la agresión a policías municipales y la intervención del secretario de Seguridad Pública de Culiacán, se registró un enfrentamiento del que no se reportaron heridos entre los oficiales.

Rocha Moya subrayó que situaciones como estas forman parte del entorno habitual para las corporaciones en Sinaloa.

Condena de Alito Moreno, presidente del PRI

Alejandro Moreno, dirigente del PRI, denunció la violencia cotidiana mostró solidaridad con los diputados agredidos. Crédito: CEN del PRI

La condena también llegó desde otros sectores políticos. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, expresó en sus redes: “Condenamos con toda firmeza el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya, de Movimiento Ciudadano en Culiacán. Nuestra solidaridad total con ellos y con sus familias”.

Moreno observó que la violencia es parte del día a día en Sinaloa, marcando la vida de miles de sinaloenses, y exhortó a las autoridades a investigar y sancionar a los responsables.