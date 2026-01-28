México

Alejandro Moreno y Noroña continúan pelea en redes, plantean seguir discusión en el Senado: “Ni en Morena te quieren”

Los legisladores publicaron una serie de mensajes, en los cuales se insultan y recordando su confrontación de agosto pasado

Noroña y Alejandro Moreno discutieron
Noroña y Alejandro Moreno discutieron a través de X. | Jovani Pérez

Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, y el legislador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, sostuvieron una discusión a través de redes sociales, donde publicaron diversos mensajes, respondiéndose directamente entre ellos.

La pelea comenzó cuando el morenista respondió a una publicación de Federico Chávez, diputado local del PAN en la Ciudad de México, acusando a Moreno Cárdenas de tener dos camionetas Suburban blindadas y de contar con seguridad privada.

A esto, el dirigente priista reviró con un mensaje en el que reconoce que cuenta con seguridad privada, argumentando sentirse amenazado y señalando al actual gobierno de estar coludido con el crimen organizado, a lo que sumó insultos hacia Noroña.

Mantienen discusión

Horas más tarde, Noroña respondió a Alito Moreno recordando la confrontación entre ambos, que ocurrió el 27 de agosto pasado en el Senado, acusando que el priista se apoyó de “cinco golpeadores disfrazados de legisladores” para golpearlo.

En la misma publicación afirmó que por esto último expulsaron al PRI de la organización ‘Internacional Socialista’ y le indicó que cuando quiera debatir, usen la tribuna del Senado de la República, que en las próximas semanas reanudará las sesiones ordinarias.

“Necesitaste cinco golpeadores disfrazados de legisladores para subirte a golpearme cobardemente. Por eso expulsaron a tu Partido de la Internacional Socialista @alitomorenoc. El cobarde es otro, el Pueblo lo sabe y acabarás en la cárcel.

“Por cierto, cuando quieras debatir, está la tribuna del @senadomexicano. Te pondré en tu lugar, como lo he hecho y lo seguiré haciendo. Abur”, escribió.

En respuesta, Alejandro Moreno Cárdenas respondió con insultos y aceptando debatir en el Senado, calificando al morenista como “cobarde, corrupto y patán”, aseverando que “ni en Morena” lo quieren.

¡Ubícate fernandez norona, eres un migajero del poder! No necesito a nadie. Yo solito te pongo en tu lugar. Eres un pobre pendejo. Ahí nos vemos en el Senado, cobarde, corrupto y patán. Estás reducido a ser un patético, llorón, bravucón y decadente aplaudidor de la narcodictadura.

“Ni en MORENA te quieren, porque eres una basura. ¡En eso paraste, payaso! ¡Aquí encontraste la horma de tu zapato! Yo siempre he estado listo para debatir y poner en su lugar a traidores de México como tú. Tan lo sabes, que aquella vez me quitaste la palabra, como el cobarde de cuarta que eres. ¡Ese día recibiste lo que merecías! Aprovechando, ¿sabes quiénes acabarán sin visa y en la cárcel? ¡Los pinches narcopolíticos de MORENA, como tú!“, concluyó.

