Secretaría de las Mujeres y FGR acuerdan compartir bancos de datos para identificar a agresores de féminas

La secretaría de las Mujeres y la FGR acordaron compartir información de agresores de mujeres. | Secretaría de las Mujeres

La Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General de la República (FGR) acordaron compartir información estratégica para fortalecer la investigación de agresores de mujeres en México, como parte del combate a la violencia por razones de género.

El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) y el Centro Federal de Inteligencia Criminal colaborarán en el intercambio de datos, lo que permitirá identificar si una persona señalada por violencia de género cuenta con antecedentes penales vinculados a otros casos o delitos.

El acuerdo contempla la conexión del BANAVIM con el Banco Nacional de Datos Forenses y el Centro Federal de Inteligencia Criminal, permitiendo dejar de tratar la violencia contra las mujeres como hechos aislados y abordarla bajo una visión integral de riesgo y reincidencia.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, destacó que esta dependencia fue creada para articular la acción de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes, con el fin de prevenir y combatir las violencias en contra de las mujeres y promover la igualdad sustantiva.

Hernández Mora subrayó que la Secretaría de las Mujeres opera con una visión territorial y técnica, basada en datos, estadística y planeación estratégica para acelerar la respuesta ante la violencia estructural.

Entre los acuerdos alcanzados se encuentra la capacitación y certificación del personal que opera el BANAVIM, con el objetivo de asegurar la calidad de la información, eliminar la doble captura de datos y agilizar los procesos de investigación y protección.

Por su parte, la titular del Centro Federal de Inteligencia Criminal, Edna Patricia Cepeda Morales, ofreció la colaboración de la red de inteligencia de las 32 fiscalías para sumar herramientas tecnológicas y fortalecer la labor de la Secretaría de las Mujeres.

Este diálogo interinstitucional busca consolidar la procuración de justicia con la planeación y la inteligencia al servicio de los derechos de las mujeres.

En el encuentro participaron también representantes de las áreas de análisis estratégico, estadística de género e innovación, así como titulares de diversas unidades de la Agencia de Investigación Criminal.