México

Secretaría de las Mujeres y FGR acuerdan compartir bancos de datos para identificar a agresores de féminas

La dependencia indicó que el acuerdo tiene el objetivo de evitar que los casos de violencia se traten como hechos aislados

Guardar
La secretaría de las Mujeres
La secretaría de las Mujeres y la FGR acordaron compartir información de agresores de mujeres. | Secretaría de las Mujeres

La Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General de la República (FGR) acordaron compartir información estratégica para fortalecer la investigación de agresores de mujeres en México, como parte del combate a la violencia por razones de género.

El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) y el Centro Federal de Inteligencia Criminal colaborarán en el intercambio de datos, lo que permitirá identificar si una persona señalada por violencia de género cuenta con antecedentes penales vinculados a otros casos o delitos.

El acuerdo contempla la conexión del BANAVIM con el Banco Nacional de Datos Forenses y el Centro Federal de Inteligencia Criminal, permitiendo dejar de tratar la violencia contra las mujeres como hechos aislados y abordarla bajo una visión integral de riesgo y reincidencia.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, destacó que esta dependencia fue creada para articular la acción de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes, con el fin de prevenir y combatir las violencias en contra de las mujeres y promover la igualdad sustantiva.

Hernández Mora subrayó que la Secretaría de las Mujeres opera con una visión territorial y técnica, basada en datos, estadística y planeación estratégica para acelerar la respuesta ante la violencia estructural.

Entre los acuerdos alcanzados se encuentra la capacitación y certificación del personal que opera el BANAVIM, con el objetivo de asegurar la calidad de la información, eliminar la doble captura de datos y agilizar los procesos de investigación y protección.

Por su parte, la titular del Centro Federal de Inteligencia Criminal, Edna Patricia Cepeda Morales, ofreció la colaboración de la red de inteligencia de las 32 fiscalías para sumar herramientas tecnológicas y fortalecer la labor de la Secretaría de las Mujeres.

Este diálogo interinstitucional busca consolidar la procuración de justicia con la planeación y la inteligencia al servicio de los derechos de las mujeres.

En el encuentro participaron también representantes de las áreas de análisis estratégico, estadística de género e innovación, así como titulares de diversas unidades de la Agencia de Investigación Criminal.

Temas Relacionados

Secretaría de las MujeresFGRviolencia contra la mujermexico-noticias

Más Noticias

Valor de cierre del dólar en México este 27 de enero de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Cae “El Seven” en Edomex, líder de una facción de la Familia Michoacana

Se le relaciona con delitos de alto impacto en tres entidades del país

Cae “El Seven” en Edomex,

“Galería del horror”: estudio registra 4,783 atrocidades en México durante 2025, entre tortura, mutilaciones y fosas clandestinas

El informe reportó 13 hechos de extrema violencia y 18 víctimas diarias en promedio, con la mayor incidencia en los estados de Sinaloa, Guanajuato y Guerrero

“Galería del horror”: estudio registra

INEGI reporta aumento en práctica de actividad física en México, pero continúa brecha de género

El instituto indicó que seis de cada 10 mexicanos realizan al menos un tipo de actividad física

INEGI reporta aumento en práctica

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo inician las inscripciones?

El apoyo educativo para familias con hijas e hijos en educación básica ya tiene calendario, requisitos y esquema de pagos definidos

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Seven” en Edomex,

Cae “El Seven” en Edomex, líder de una facción de la Familia Michoacana

Detención de El Botox se dio luego de sobrevuelos de aeronaves estadounidenses en territorio mexicano, asegura De Mauleón

Fiscalía de Michoacán descartó que asesinato de familia de intérpretes de LSM esté vinculado al narco

Sheinbaum niega que foto de Ryan Wedding frente a embajda de EEUU haya sido creada con IA

Desde prisión, ‘El Marro’ seguiría dirigiendo al Cártel Santa Rosa de Lima

ENTRETENIMIENTO

Esto opinó Kalimba sobre los

Esto opinó Kalimba sobre los “poperos” y el tipo de show que ofrecen en vivo

Edén Muñoz, Yuridia y Belinda encabezan cartelera del Carnaval de Mazatlán 2026

Luis Carlos Origel reacciona a críticas por su romance con Andrea Legarreta y revela cómo es su relación con Erik Rubín

Ashley de Ha*Ash celebra su cumpleaños y estos fueron sus momentos más divertidos

Señora reacciona a su actuación en ‘Acércate a Rocío’ y revela cuánto le pagaron por aparecer en el show

DEPORTES

Cadillac lanza nueva playera de

Cadillac lanza nueva playera de Checo Pérez: precio y cuándo sale a la venta

Anuncian nuevo documental sobre Canelo Álvarez: “Llevar en alto el nombre del boxeo mexicano ”

PSG vs Newcastle United: cuándo y dónde ver el juego de la UEFA Champions League en México

Mundial 2026: estos son los futbolistas lesionados que ponen en riesgo su convocatoria a la Selección Mexicana

Shakur Stevenson vs Teófimo López: dónde y cuándo ver la pelea de box en vivo