Registran 5 casos de sarampión en menores de edad en Oaxaca

Sarampión en menores. (especial)

El secretario de Salud en Oaxaca, Efrén Emmanuel Jarquín González declaró que actualmente la región cuenta con 5 casos confirmados de sarampión en menores de edad, entre ocho y doce años.

Los pacientes contagiados que se reportaron en la jurisdicción sanitaria número cinco de la región Mixteca, ya están recuperados y dados de alta, sin ninguna complicación de salud. Una característica que tenían en común cada uno de ellos era que no contaban con la vacunación pertinente contra la enfermedad viral.

Dentro de los casos confirmados se registraron en los municipios de Santiago Tilapa, Santiago Juxtlahuaca y Coicoyán de los Flores. Esta situación llevó a las autoridades estatales a reforzar la estrategia de inmunización. Ahora, la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis, está disponible para toda la población del estado en todos los centros de salud de la zona.

El funcionario estatal atribuyó el origen de los casos a la importación del virus desde Estados Unidos, el cual es un país que no le da importancia al esquema de vacunación, permitiendo que la enfermedad se propague e incremente los casos en el país.

Por otro lado, reconoció asimismo que el déficit en la cobertura de vacunación en México propició la aparición del brote.

Vacunación contra sarampión. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

“Mucho de los cuales estamos evidenciando en todo México que aún hay déficit en la aplicación de las vacunas, por eso el brote se estaba saliendo de control el año pasado”, expresó Jarquín González.

También recordó la importancia de la vacuna a nivel estatal y nacional, destacando que la dosis debe aplicarse a los 12 meses, los 18 meses y a los seis años de edad. Sin embargo, quienes superan los 10 años, incluidos los adultos, también deben protegerse, ya que el riesgo de complicaciones existe para cualquier grupo etario.

“La vacunación es la mejor protección para esta enfermedad. Es imposible que tengamos sarampión si tenemos una vacuna disponible, siempre por ciento gratuita y la tenemos en todos los centros de salud“, afirmó el secretario.

Primera muerte de sarampión del 2026

La primera muerte de esta enfermedad viral durante este 2026 fue reportada en el estado de Michoacán, sumando 26 decesos a nivel nacional desde el año 2025, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud.

Durante el informe diario que ofrece esta dependencia con corte al viernes 23 de enero, se notificó que existen 987 casos de este padecimiento en lo que va de enero, revelando que hay 7 mil 417 en todo México. Siendo Jalisco la entidad con mayor contagios registrados con un total de 521, seguido de Chiapas con 200 y Sinaloa con 65.