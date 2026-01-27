México

Procesan a mujer por violencia vicaria en Coahuila: activistas piden revisar el caso

La defensa rechazó la imputación y advirtió que buscará revertir las medidas cautelares

En Saltillo, Coahuila, un juez de control determinó vincular a proceso a una mujer identificada como Stella “N” bajo la acusación de violencia familiar en su modalidad de violencia vicaria, marcando un precedente en la entidad al ser la primera vez que se aplica esta figura legal en la región.

Durante una audiencia que se extendió por varias horas, la autoridad judicial consideró que las evidencias presentadas por la Fiscalía local eran suficientes para iniciar formalmente un proceso penal. La acusación sostiene que la imputada habría ejercido actos de violencia física y psicológica hacia sus hijos y los habría utilizado como medio para afectarle emocionalmente a su pareja, quien presentó la denuncia correspondiente.

El juez otorgó un plazo de investigación complementaria por varios meses, periodo en el cual fiscales y defensa podrán aportar pruebas adicionales para fortalecer sus respectivos argumentos.

El denunciante manifestó que este paso representa una lucha para proteger el bienestar de sus hijos, a quienes considera víctimas de la situación, mientras la defensa anunció su intención de impugnar la vinculación y revertir las medidas cautelares impuestas.

Activistas reaccionan

El caso ha generado reacciones contrapuestas en la comunidad. Afuera del centro de justicia, grupos como “Padres por la Verdad” acudieron a mostrar su apoyo al hombre afectado y exigieron protección para los menores.

Por otra parte, activistas y representantes de organizaciones sociales expresaron su preocupación por la medida judicial, calificando restricciones como el arresto domiciliario como excesivas y recordaron que, según su experiencia, en otros casos similares no se han aplicado sanciones de igual severidad. Argumentaron además que la situación ha generado presión pública en redes sociales y podría influir en las decisiones del sistema de justicia.

