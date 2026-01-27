Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué personas cobran su dinero hoy 27 de enero

Los pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondientes al bimestre enero-febrero de 2026 están a punto de terminar.

Los pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondientes al bimestre enero-febrero de 2026 están a punto de terminar.

Este es el primer depósito del año para todos los beneficiarios, y como es costumbre, los recursos se han distribuido de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada adulto mayor.

Este 2026, el apoyo a cada persona adulta mayor subió de 3 mil pesos bimestrales a 3 mil 100 pesos. El dinero se puede cobrar de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

¿A quién de depositan el pago de la Pensión Mujeres Bienestar hoy 27 de enero?

De acuerdo con el calendario oficial publicado por las autoridades, las personas que cobran hoy martes 27 de enero el pago de la Pensión Mujeres Bienestar son aquellas cuya primera letra de su CURP inicia con T, U y V.

Cabe recordar que los depósitos comenzaron a distribuirse desde el pasado 5 de enero y terminarán el próximo 28 del mismo mes.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la pensión?

El calendario oficial permite a las beneficiarias identificar el día exacto en que recibirán el monto de la pensión, lo que facilita la planificación de sus gastos y aclara inquietudes sobre la disponibilidad de fondos.

Para quienes buscan información sobre sus depósitos, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar ofrece acceso inmediato a saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, tras descargarla en Google Play Store o App Store. La plataforma digital asegura la protección de los datos y agiliza la consulta.

Además, las beneficiarias que prefieren una alternativa presencial pueden acudir a los cajeros automáticos de las sucursales del Banco del Bienestar y, tras insertar la tarjeta, consultar su saldo siguiendo las instrucciones del sistema.

¿Cuándo será el siguiente depósito del programa?

Tomando en cuenta la forma en que se distribuyen los recursos, se estima que el próximo periodo de pagos se realice en marzo de 2026.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la misma.

La Pensión Mujeres Bienestar ampliará su cobertura este 2026

El alcance de la Pensión Mujeres Bienestar se ha expandido de forma notable en los últimos meses. En 2025, el programa ya había favorecido a 3 millones de mujeres en todo el territorio nacional. Para este año, la expectativa oficial proyecta un aumento que permitirá que más de 3.4 millones de mexicanas reciban este respaldo económico.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

El crecimiento del padrón de beneficiarias se refleja también en los recursos asignados. Las autoridades han anunciado una inversión social superior a 56 mil millones de pesos destinada a la cobertura y operación de esta política pública.

Esta iniciativa busca mejorar las condiciones de vida de las mujeres mexicanas, priorizando aquellas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.