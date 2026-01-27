México

Los 3 beneficios que tiene consumir alimentos ricos en colágeno y antioxidantes

Esta dieta es benéfica para varios aspectos de tu salud

Una selección de alimentos saludables que i ricos en colágeno es la clave para una buena salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación es un factor clave en la salud de la piel, el cabello y diversos procesos del organismo. Incorporar alimentos ricos en colágeno y antioxidantes se ha convertido en una tendencia respaldada por especialistas en nutrición y dermatología.

El colágeno es la proteína que sostiene la estructura de la piel y los tejidos, mientras que los antioxidantes protegen las células frente al daño causado por los radicales libres.

La combinación de estos nutrientes puede ofrecer efectos sinérgicos en el bienestar general. Los alimentos de origen animal, como pescados, carnes magras y caldos de huesos, proveen colágeno, mientras que frutas y verduras como las bayas, el brócoli y las espinacas aportan antioxidantes esenciales.

Incluir estos componentes en la dieta cotidiana contribuye en muchos sentidos.

Mejora la salud y apariencia de la piel

La piel se ve beneficiada con los alimentos (Imagen Ilustrtiva Infobae)

Consumir alimentos ricos en colágeno favorece la producción de esta proteína en el organismo, lo que se traduce en una piel más firme y resistente.

El colágeno actúa como una especie de “andamiaje” que sostiene la estructura cutánea y previene la formación prematura de arrugas.

Por otra parte, los antioxidantes presentes en frutas y verduras ayudan a neutralizar los radicales libres, responsables del envejecimiento celular y la pérdida de elasticidad. La combinación de ambos nutrientes potencia la capacidad de la piel para repararse y conservar su hidratación natural.

Favorece la salud articular y muscular

Los músculos y articulaciones también se ven beneficiados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colágeno es un componente fundamental de los cartílagos, tendones y músculos. Incluir en la dieta alimentos que lo contienen, como caldos de huesos y gelatinas naturales, puede aportar aminoácidos necesarios para la regeneración de tejidos y la prevención de molestias articulares.

Los antioxidantes, por su parte, contribuyen a reducir la inflamación y el estrés oxidativo en las articulaciones y los músculos. Así, la sinergia entre colágeno y antioxidantes favorece la movilidad, la flexibilidad y una recuperación más eficiente después del ejercicio o lesiones.

Contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico

Te enfermarás menos si añades alimentos ricos en colágeno y antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de alimentos ricos en colágeno y antioxidantes también impacta en el sistema inmunológico. El colágeno participa en la formación de barreras protectoras en el tracto digestivo, lo que ayuda a prevenir infecciones y mejorar la absorción de nutrientes.

Los antioxidantes, como la vitamina C y la vitamina E, refuerzan las defensas del organismo al proteger las células inmunitarias del daño oxidativo. Esta acción conjunta fortalece la respuesta inmunológica y contribuye a mantener el equilibrio y la salud general del cuerpo.

