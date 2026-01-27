Estas son las medidas de protección que deben tener los periodistas en Sinaloa, según la Corte.

La Suprema Corte estableció criterios constitucionales clave sobre libertad de expresión, acceso a la información y protección de víctimas. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

En un escenario marcado por el recrudecimiento de la violencia y los riesgos para el ejercicio del periodismo en Sinaloa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una serie de asuntos constitucionales que establecen criterios relevantes en materia de libertad de expresión, acceso a la información, protección de víctimas e independencia judicial.

Corte invalida norma que sancionaba la obtención de información en Sinaloa

El Pleno de la Suprema Corte invalidó el artículo 293 Bis, fracción III, del Código Penal de Sinaloa, que castigaba a quien obtuviera información sobre acciones, actividades o ubicación de las instituciones de seguridad pública mediante cualquier medio tecnológico.

El Tribunal determinó que la redacción del precepto colocaba el núcleo de la conducta delictiva en la simple obtención de información, lo cual forma parte del contenido esencial del derecho de acceso a la información.

La SCJN emitió fallos con impacto directo en el ejercicio periodístico y los derechos de las víctimas.

Además, advirtió que la norma era lo suficientemente amplia como para alcanzar a periodistas, personas reporteras y ciudadanía que documenta asuntos de interés público, como operativos policiacos, patrullajes o despliegues de seguridad.

Aunque la finalidad legislativa era combatir el llamado “halconeo”, la Corte concluyó que el tipo penal no estaba adecuadamente dirigido a ese objetivo, ya que no distinguía entre conductas ilícitas y actividades legítimas protegidas por la libertad de expresión.

En consecuencia, determinó que la norma no superaba un escrutinio estricto de constitucionalidad al no resultar necesaria ni proporcional en una sociedad democrática. La resolución se emitió al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 61/2025.

La Suprema Corte advirtió que la norma invalidada en Sinaloa podía afectar directamente el ejercicio periodístico.

Principales medidas y criterios establecidos por la Suprema Corte:

Invalidez de normas que criminalicen la obtención de información de interés público

Protección del derecho a documentar operativos y despliegues de seguridad

Reconocimiento de que la búsqueda de información forma parte del derecho constitucional de acceso a la información

Exigencia de proporcionalidad y precisión en tipos penales relacionados con seguridad pública

SCJN amplía el alcance de las medidas de protección a víctimas

En otro asunto, la Suprema Corte precisó la interpretación del artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a la duración de las medidas de protección y providencias precautorias.

Estas son las medidas de protección que deben tener los periodistas en Sinaloa, según la Corte.

El Tribunal determinó que, aunque la norma establece una vigencia inicial de 60 días con posibilidad de una prórroga de hasta 30 días, dichos plazos no deben aplicarse de manera automática.

Las medidas pueden mantenerse vigentes mientras subsista el riesgo para la víctima o no se haya garantizado la reparación del daño.

Este criterio se aplicó tanto a casos patrimoniales como a asuntos de violencia familiar y de género, al armonizarse con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Los lineamientos fueron fijados al resolver los Amparos en Revisión 393/2025 y 131/2025.

Violencia contra periodistas y contexto de inseguridad en Sinaloa

Las resoluciones de la Suprema Corte se emiten en un contexto de incremento de agresiones contra periodistas en Sinaloa durante 2024 y 2025, periodo en el que se documentaron amenazas, intimidación, campañas de desprestigio y ataques cibernéticos contra medios de comunicación.

El estado atraviesa uno de sus periodos más violentos de los últimos años. (Foto: Cuartoscuro)

Este escenario se desarrolla paralelamente a la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, que dejó 1,654 homicidios dolosos en 2025, el año más violento en la entidad desde 2011.

En el inicio de 2026, la violencia se mantiene con registros de homicidios y feminicidios en distintas regiones del estado.

Principales agresiones y riesgos para periodistas en Sinaloa:

Amenazas e intimidación relacionadas con la cobertura de hechos de seguridad

Campañas de desprestigio y ataques digitales contra portales informativos

Persistencia de impunidad en casos de agresiones y asesinatos de periodistas

Zonas de alto riesgo donde la cobertura informativa se ve limitada

Las resoluciones de la Suprema Corte fijan criterios constitucionales que inciden en la protección del ejercicio periodístico, los derechos de las víctimas y el acceso a la información pública en contextos de violencia.