Conciertos de BTS: Álvarez Máynez presenta queja contra Ticketmaster por obligar a discapacitados a comprar boleto extra

Jorge Álvarez Máynez presentó una queja ante CONAPRED por presuntas prácticas discriminatorias en la venta de boletos para personas con discapacidad en los conciertos de BTS. (Jovani Pérez/Infobae)

La venta de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México desató una oleada de quejas por la alta demanda y la limitada oferta.

Esta situación escaló a nivel gubernamental cuando Claudia Sheinbaum, presidenta de México, expresó públicamente que intentó interceder ante las autoridades de Corea del Sur para buscar alternativas que permitan a más jóvenes asistir a los espectáculos, tras constatar que cerca de un millón de personas solicitaban entradas para apenas 150 mil lugares disponibles, según explicó durante su conferencia matutina el 26 de enero.

Claudia Sheinbaum relató que, tras analizar la difícil situación con Alejandro Soberón, responsable de OCESA, decidió acudir al Primer Ministro coreano con una petición formal para, al menos, ofrecer alternativas tecnológicas como pantallas para transmisión remota.

La presidenta puntualizó: “Le escribí una carta al Primer Ministro de Corea, pidiéndole que vengan más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas... En fin, que busquemos la manera de que las jóvenes y los jóvenes, pues puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México”.

Jorge Álvarez Máynez acusa discriminación

Jorge Álvarez Máynez presentó una queja ante CONAPRED por presuntas prácticas discriminatorias en la venta de boletos para personas con discapacidad. | Foto: IG @alvarezmaynez

En este contexto, Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, presentó este 26 de enero una queja ante la CONAPRED contra Ticketmaster y la promotora OCESA.

Máynez denunció que en la sección “Personas con Discapacidad” el sistema obliga a comprar un boleto adicional de acompañante al mismo precio elevado, lo que, de acuerdo con el excandidato presidencial, en la práctica dificulta e incrementa el costo de ingreso en comparación con otros usuarios.

Asimismo, Máynez expuso que, pese a figurar la opción para personas con discapacidad, en la plataforma no se permite seleccionar boletos —siempre aparecen en “0 disponibles”—, por lo cual solicitó a la CONAPRED que investigue la existencia de barreras indirectas y ordene la modificación de estas condiciones para garantizar igualdad de acceso.

Colapsan los servidores de Ticketmaster por la demanda de boletos a BTS

La plataforma virtual de Ticketmaster colapsó al registrar picos de más de 2,1 millones de usuarios intentando comprar entradas para BTS. (Jovani Pérez/Infobae)

El colapso de la plataforma virtual alcanzó un pico de más de 2.1 millones de personas intentando acceder en diversos momentos, cifra reconocida por Ticketmaster y que superó los 1.1 millones de usuarios en espera durante la fase de preventa y venta general, según precisiones de la empresa.

Sin embargo, solo se pusieron a la venta 136 mil 400 boletos para las tres fechas, una cifra establecida por el artista y la promotora con base en la configuración del escenario y la capacidad del Estadio GNP.

Como respuesta a la polémica, Ticketmaster defendió la transparencia en los precios y el proceso de compra, afirmando que en todo momento se compartió información clara y precisa sobre precios, secciones, mapa del escenario, fechas y horarios para la preventa y venta general.

La empresa reiteró que los valores de las entradas no se alteraron durante la venta, puesto que no se implementaron precios dinámicos ni algoritmos que modificaran los costos. Ticketmaster atribuyó el colapso exclusivamente a la abrumadora demanda y lamentó que tantos fanáticos se hayan quedado sin boletos.

Respecto a la entrega, aclaró que todos los boletos se emitieron exclusivamente en formato digital, sin entradas físicas, lo que, de acuerdo con la boletera, permitió fortalecer la seguridad y trazabilidad en cada compra.