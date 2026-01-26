La canción más reproducida en Apple México este día

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lo favorito de los escuchas

1. dopamina

Peso Pluma y Tito Double P

dopamina de Peso Pluma y Tito Double P es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. 7-3

Peso Pluma y Tito Double P

En segundo lugar, continúa 7-3 de Peso Pluma y Tito Double P.

3. daño

Peso Pluma y Tito Double P

El sencillo más reciente de Peso Pluma y Tito Double P ya se vislumbra como un nuevo clásico. daño entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. 4x4

Omar Camacho, Victor Mendivil, Angel Almaguer y $HUPE

Lo más nuevo de Omar Camacho, Victor Mendivil, Angel Almaguer y $HUPE, 4x4, entra directamente a la cuarta posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

5. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE, interpretado por Bad Bunny, se mantiene en el quinto lugar de la lista.

6. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Cosechar éxitos es sinónimo de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Cuando No Era Cantante (Remix), debute en la sexta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

7. TU SANCHO

Fuerza Regida

El sencillo de Fuerza Regida pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el séptimo lugar, lo que apunta a que va de salida.

8. Canasteo

Régulo Molina, Óscar Maydon y Neton Vega

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Régulo Molina, Óscar Maydon y Neton Vega. Quizás por esto es que Canasteo debuta en el ranking directamente en el octavo puesto.

9. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

El que fuera un exitazo de Fuerza Regida va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la novena posición, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 8.

10. putielegante

Peso Pluma y Tito Double P

putielegante de Peso Pluma y Tito Double P se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta función, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha opción utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.