México

Ángela Aguilar compartió recetario heredado de su abuela y guía para rezar en sus historias

La cantante retomó su actividad en redes sociales y dio a conocer parte de su historia familiar a través de fotos y videos

La cantante retomó su actividad
La cantante retomó su actividad en redes sociales y dio a conocer parte de su historia familiar a través de fotos y videos. (Captura de pantalla YouTube CNN)

Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores al mostrar el recetario familiar heredado de su abuela materna, Eva Mendoza, y compartir detalles de su pasión por la cocina. La cantante mexicana retomó su actividad en redes sociales después de un periodo de bajo perfil, marcado por la atención mediática desde su matrimonio con Christian Nodal en 2024.

El 25 de enero, la hija de Pepe Aguilar publicó en sus historias de Instagram una serie de fotos y videos mientras convivía con su abuela materna. En el primer video, mostró varias recetas manuscritas y una hoja titulada “colores energéticos”, junto a un pequeño libro con instrucciones para aprender a rezar el “Santo Rosario”, cuya portada presenta imágenes de la Virgen de Guadalupe y el Papa Juan Pablo II. Acompañó la publicación con la frase “Corazón lleno” y un emoji de corazón blanco, reflejando el valor sentimental de ese momento.

En una de las fotos
En una de las fotos se observa un listado de "colores energéticos". (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

La segunda imagen muestra las hojas de un antiguo recetario, sobre el que Aguilar escribió: “De mi bisabuela, a mi abuela, a mi madre, a mí. Este recetario no fue escrito por ella, fue vivido por todas. Páginas gastadas que cargan tiempo, cuidado y amor servido en la mesa. Porque el amor más genuino no pide nada a cambio, y son los actos pequeños los que al final, lo dicen todo”.

En el último video, Ángela Aguilar aparece sonriente y dirige un mensaje breve a sus seguidores: “Besitos”. Cabe recordar que su afición por la cocina ha sido conocida en distintas entrevistas, donde ha relatado las enseñanzas recibidas de su abuela paterna, Flor Silvestre. “He aprendido de todas las personas en mi familia (…) Mi abuelita Flor era muy de comida mexicana y cada vez que ella se metía a la cocina yo la grababa para tratar de seguir sus recetas”, contó la cantante en una entrevista para Ventaneando en 2025.

La cantante agregó una reflexión
La cantante agregó una reflexión sobre el recetario que perteneció a su abuel a y a su madre. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

La cantante reveló que cocina habitualmente para su esposo, Nodal. Cuando la periodista Pati Chapoy le preguntó si le preparaba tortillas, la artista confirmó que aprendió esa costumbre de su abuela Flor, quien solía llevar una parrilla portátil al autobús, avión o al hotel para cocinar a su familia. “Siempre le hacía a mi papá, a mi tío y a mi abuelo. Huevito, tortitas y mole. Con Christian la verdad le hago lo mismo, lo que se antoje, la verdad comemos muchísimo, nos encanta comer”, explicó.

Durante una charla en el programa El Brunch de los 40, Ángela Aguilar confesó que, de no haberse dedicado a la música, habría elegido ser chef profesional. Para ella, cocinar es “un cariñito que le das a alguien”, y detalló que su esposo reconoce cuando ella prepara los frijoles, pues nota la diferencia con el trabajo del chef que los acompaña. “Él no puede vivir sin el huevo en salsa que yo le hago, las tortillitas, los frijoles”, aseguró la cantante.

