México

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 24 de enero

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

El estatus de las operaciones
El estatus de las operaciones en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estado en vivo de todos sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas de este sábado.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: Y4700

Destino: Chicago

Aerolínea: Volaris

Hora: 00:40

Estado: Cancelado

Vuelo: AM692

Destino: Toronto

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:03

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4800

Destino: Dallas

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:00

Estatus: Cancelado

Vuelo: Y4750

Destino: S. Antonio

Aerolínea: Volaris

Hora: 08:10

Estado: Cancelado

Vuelo: AA390

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 12:30

Estado: Cancelado

Vuelo: VB164

Destino: S. Antonio

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 13:20

Estatus: Cancelado

Vuelo: AC990

Destino: Toronto

Aerolínea: Air Canada

Hora: 13:30

Estatus: Cancelado

Vuelo: AA828

Destino: Charlotte

Aerolínea: American Airlines

Hora: 13:45

Estado: Cancelado

Vuelo: Y4730

Destino: Houston

Aerolínea: Volaris

Hora: 15:45

Estatus: Cancelado

Vuelo: AA2351

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 16:00

Estado: Cancelado

Vuelo: VB1352

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 18:10

Estado: Demorado

Vuelo: AA502

Destino: Phoenix

Aerolínea: American Airlines

Hora: 19:10

Estatus: Cancelado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

